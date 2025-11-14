Aprueban los contratos de garantía y contragarantía para un préstamo de u$s75 millones destinado a Mendoza







El decreto avala los acuerdos vinculados al crédito de FONPLATA para el “Programa de optimización y expansión de los servicios de agua potable” en el Gran Mendoza y San Rafael. Economía quedó facultada para firmar y ejecutar los convenios.

El Gobierno aprobó un contrato de u$s75 millones a Mendoza.

El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial el Decreto 806/2025, por el cual aprobó los modelos de contrato de garantía y de contragarantía vinculados al préstamo FONPLATA ARG-65/2025, destinado a financiar el “Programa de optimización y expansión de los servicios de agua potable en la Provincia de Mendoza”.

El Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) se comprometió a asistir financieramente a la provincia con hasta u$s75 millones, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en el Área del Gran Mendoza y en la Ciudad de San Rafael, a partir de obras de optimización y ampliación de la producción y distribución de agua potable.

Qué establece la medida La medida, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía Luis Caputo, determina que el programa prevé tres componentes: obras, fortalecimiento organizacional y administración y supervisión.

Aguas-de-Formosa-informo-cortes-en-el-servicio-de-agua-potable-horarios-y-zonas-afectadas En los considerandos, el Banco Central evaluó que la operación tendrá un impacto limitado y acotado en la balanza de pagos, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público no formuló objeciones y señaló que el costo financiero del préstamo es inferior al que la Argentina podría obtener en el mercado.

El decreto también detalla que la Nación suscribirá un Contrato de Garantía con FONPLATA para afianzar las obligaciones asumidas por Mendoza y que, a su vez, la provincia firmará un Contrato de Contragarantía comprometiéndose a cancelar los pagos en los plazos del préstamo.

Si no lo hiciera, autorizará el débito automático de fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos —o del régimen que la reemplace— por el total adeudado. Los modelos que aprueba el decreto El Decreto 806/2025 aprueba ambos modelos contractuales: el de Garantía, de diez artículos y el de Contragarantía, de ocho artículos. Además, faculta al ministro de Economía, a funcionarios que este designe y al secretario de Finanzas a firmar los contratos. También autoriza a Economía a acordar modificaciones no sustanciales y a ejecutar todos los actos necesarios para implementar la garantía y cumplir con el préstamo FONPLATA ARG-65/2025.