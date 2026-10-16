Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 16 de octubre

El dólar mayorista se mantuvo a $1.513 este jueves, mientras la brecha con el techo de la banda quedó a un paso de su máximo histórico. Los paralelos, por su parte, bajaron hasta 0,3%. En tanto, los bonos soberanos argentinos profundizaron su deterioro y continuaron en terreno negativo por quinta rueda consecutiva. Así, el riesgo país subió a 622 puntos básicos.
Los futuros de Wall Street ensayan un rebote tras nuevas señales del titular de la Fed
La cautela en el mercado se mantiene al cierre de una semana dramática en la que los operadores tuvieron que lidiar con un venta masiva del sector de la inteligencia artificial, un fuerte repunte de los bonos del Tesoro y una inflación al alza.