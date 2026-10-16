Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 16 de octubre

El dólar mayorista se mantuvo a $1.513 este jueves, mientras la brecha con el techo de la banda quedó a un paso de su máximo histórico. Los paralelos, por su parte, bajaron hasta 0,3%. En tanto, los bonos soberanos argentinos profundizaron su deterioro y continuaron en terreno negativo por quinta rueda consecutiva. Así, el riesgo país subió a 622 puntos básicos.