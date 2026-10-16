SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
16 de octubre 2026 - 08:52

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 16 de octubre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista se mantuvo a $1.513 este jueves, mientras la brecha con el techo de la banda quedó a un paso de su máximo histórico. Los paralelos, por su parte, bajaron hasta 0,3%. En tanto, los bonos soberanos argentinos profundizaron su deterioro y continuaron en terreno negativo por quinta rueda consecutiva. Así, el riesgo país subió a 622 puntos básicos.

Este viernes, hay expectativa sobre cómo continuarán los activos argentinos ante las dudas del mercado sobre el programa financiero 2027 y en un contexto internacional adverso.

Los futuros de Wall Street ensayan un rebote tras nuevas señales del titular de la Fed

La cautela en el mercado se mantiene al cierre de una semana dramática en la que los operadores tuvieron que lidiar con un venta masiva del sector de la inteligencia artificial, un fuerte repunte de los bonos del Tesoro y una inflación al alza.

Leé la nota completa

Industria: cuatro de cada diez máquinas continuaron paradas en agosto

Los productos de metalmecánica excepto automotores tuvieron un parate más importante, en torno al 64,1%, debido a los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.

Leé la nota completa

Lo que se dice en las mesas: el BCRA prende la aspiradora de dólares y la city le cuenta las balas a la bazuca de Javier Milei

Las compras de reservas tomaron velocidad, mientras el financiamiento caro lleva a Caputo a contemplar el swap chino como alternativa para 2027. La trastienda del rollover, la pelea entre traders y economistas y las oportunidades que algunos ven detrás del ruido en Wall Street.

Leé la nota completa

FMI: América Latina aprovecha el impulso global pero sigue lejos de converger con las economías desarrolladas

El organismo proyecta que América Latina crecerá un 2,7% anual en promedio a mediano plazo y advierte que la región seguirá rezagada frente a las economías avanzadas. Para Argentina, estima una expansión del 2,1% en 2026 y del 3,5% en 2027.

Por Liliana Franco

Leé la nota completa

Te puede interesar

Otras noticias