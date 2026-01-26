Dólar: las compras del BCRA superaron los u$s1.000 millones en lo que va de enero + Seguir en









En efecto, las adquisiciones de la autoridad monetaria alcanzaron los u$s1.017 millones en lo que va del mes. A su vez, las reservas brutas aumentaron hasta los u$s45.740 millones.

El Banco Central (BCRA) compró casi u$s300 millones en la semana en el MLC.

El Banco Central (BCRA) volvió a cerrar una jornada con saldo comprador en el mercado oficial y sumó otros u$s39 millones este lunes. Con este resultado, las compras de la autoridad monetaria ya superan los u$s1.000 millones en lo que va de enero, mientras que las reservas brutas marcaron un nuevo máximo desde 2021.

En detalle, las reservas internacionales aumentaron u$s179 millones y cerraron en u$s45.740 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2021. El avance respondió, en buena medida, a otro fuerte repunte del oro en los mercados internacionales.

En este contexto, el dólar oficial extendió su tenue rebote y alcanzó su mayor nivel en once ruedas, aunque se mantuvo holgadamente por debajo del techo de la banda de flotación, lo que refuerza la lectura de continuidad de la calma cambiaria.

El tipo de cambio mayorista avanzó $4,50 en la primera rueda de la semana y cerró en $1.437,50, luego de haber subido $3,50 el viernes. De esta manera, encadenó su segunda jornada consecutiva al alza. Sin embargo, el movimiento luce acotado si se considera que el 2 de enero el dólar mayorista cotizaba en $1.475 y que aún se ubica a una distancia del 8,4% respecto del techo de la banda.

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación subió $5 y se ubicó en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta. En tanto, el promedio de entidades financieras que releva el BCRA mostró valores de $1.409,21 para la compra y $1.459,88 para la venta.

Según los analistas, detrás de esta dinámica cambiaria comienza a evidenciarse un cambio en la estrategia oficial. El Gobierno habría pasado de una intervención más activa en el mercado de futuros y en instrumentos atados al dólar para anclar expectativas, a un repliegue gradual, en un contexto en el que la dolarización de carteras empezó a desacelerarse tras haber alcanzado en octubre su nivel más alto desde el inicio de la serie en 2003. En paralelo, las cotizaciones financieras y paralelas mostraron movimientos moderados. El dólar blue avanzó levemente hasta los $1.490, mientras que el MEP se mantuvo en $1.470,81 y el contado con liquidación cotizó a $1.516,21.