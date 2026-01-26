El Gobierno aumentó un 280% el presupuesto del Poder Judicial Por Vanesa Petrillo + Seguir en









El Poder Ejecutivo y representantes de la Justicia acordaron cuasi-triplicar los fondos a recibir durante el año en curso. Las nuevas partidas fueron autorizadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La Justicia acordó un incremento sustancial en sus fondos presupuestarios. Mariano Fuchila

El Gobierno nacional y las máximas autoridades del Poder Judicial llegaron a un acuerdo tras un diálogo: se asignó a través de una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros un aumento del 280% en el presupuesto conforme al monto estimado por el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación.

El Consejo de la Magistratura de la Nación informó el resultado positivo de gestiones tendientes a la asignación de mayores recursos económicos para atender las necesidades de funcionamiento (infraestructura, tecnología, etc), de los tribunales federales y nacionales de todo el país.

Consejo de la Magistratura.jpg El último 27 de agosto, el Plenario aprobó con 15 votos a favor el presupuesto proyectado para el Poder Judicial de la Nación para el año 2026 por la suma de $2.007.943.778.229.

Los fondos para el Poder Judicial El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, mediante Decisión Administrativa 1/2026 publicado en el Boletín Oficial el 20 de enero de este año, otorgó un total de $ 28.973.850.716 de crédito presupuestario en el inciso 4 (bienes de uso) del presupuesto del Consejo.

Esto representa, en ese inciso, un incremento del 280% en relación a lo asignado por la ley de presupuesto N° 27.798, y responde al monto oportunamente estimado por el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Corte Suprema Tribunales Justicia Mariano Fuchila Tal como ocurrió en años recientes, los recursos será aplicados conforme los lineamientos impartidos por la Presidencia y los/as sres/as. consejeros/as, y siguiendo un criterio de criticidad, austeridad y distribución federal.