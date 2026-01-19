Córdoba: la foto de Gabriel Bornoroni junto a Javier Milei en Jesús María le sumó kilates a su candidatura a la gobernación

Llamó la atención la ausencia del senador nacional Luis Juez y del exdiputado radical Rodrigo de Loredo, que se anticipó un día a la visita del Presidente. El jefe de Estado se rodeó de libertarios puros y podría ser una señal para cuando haya que elegir quién competirá contra Martín Llaryora.

La presencia en Córdoba del presidente Javier Milei en el Festival de Folclore de Jesús María consolidó la figura del diputado nacional libertario Gabriel Bornoroni , en la cuenta regresiva hacia las elecciones provinciales para gobernador de 2027, que el jefe provincial Martín Llaryora adelantaría para marzo o abril. La foto en el palco del jefe de la bancada violeta en la Cámara de Diputados junto al jefe de Estado, sin el exdiputado radical Rodrigo de Loredo , ni el senador nacional Luis Juez , hizo crecer su cotización, aunque estos se mueven con distintas estrategias para sostener el vínculo con la Casa Rosada.

"El triunfo libertario en las legislativas de octubre, en los que primó la estrategia de Bornoroni, que contó con el apoyo de la hermana del presidente Karina Milei y rigió para todo el país, mostró que no se equivocó al apostar por una lista con candidatos puros", sostuvo a Ámbito un dirigente radical con sello y que en los próximos comicios jugaría con el color violeta. De las nueve bancas para diputados nacionales que estaban en juego, LLA se quedó con cinco (42,35%); la oficialista Alianza Provincias Unidas obtuvo tres (28,32%) y Natalia De la Sota fue reelecta (8,75%), al frente de su propio espacio.

Desde la asunción de los nuevos integrantes del Congreso de la Nación, aunque con señales de estar dispuestos, en principio, a formar parte de un gran espacio opositor que tenga posibilidades reales de ganarle al particular peronismo cordobesista, De Loredo y Juez han mostrado diferentes estrategias de construcción de sus candidaturas para suceder a Llaryora. Apenas volvió al llano, el exdiputado nacional avisó que estará en las boletas de 2027 y como candidato a gobernador; mientras que el senador mantiene un perfil bajo y de contacto personal con Javier Milei.

Para que no quedaran dudas de su cercanía, el senador rompió el diciembre con el bloque del PRO y armó un monobloque para trabajar junto a LLA. "No quiere pisar callos, sabe que a la última palabra la tendrán el presidente, su hermana y no hay que desesperarse", reflexionó a este medio un militante del Frente Cívico, que acompaña al también exintendente de la capital cordobesa desde 2010.

Rodrigo de Loredo solo descansó en los primeros días de enero y con la certeza de que había sido vetado para estar junto a Javier Milei en Jesús María, según se indicó, se adelantó un día y estuvo en la ciudad del festival el jueves 15 para posicionarse como aspirante a la gobernación, noche en la que estuvieron Soledad Pastorutti, "El Indio" Lucio Rojas y Los Carabajal en el escenario.

Desde su entorno, de todos modos, se señaló que la visita estaba programada desde antes que se diera a conocer la asistencia del Presidente. En contacto con los medios, el dirigente de la corriente radical Generación enfatizó sus coincidencias con el Gobierno por sobre las diferencias. Y recordó que acompañó desde el Congreso las leyes impulsadas por la Casa Rosada para avanzar en el orden fiscal y en el combate contra la inflación. Reivindicó su aporte a la construcción de gobernabilidad y sostuvo que, "aunque complejas, las decisiones adoptadas por la administración Milei fueron acertadas". Pareciera que el mensaje fue mostrar su respaldo institucional, aunque sin subordinación política, con la idea de consolidar su imagen para adentro de la UCR.

De Loredo estuvo acompañado por los legisladores provinciales Alejandra Ferrero, Fernando Luna, Ariel Grich, Ariela Szpanin, Alfredo Nigro y José Bria. También estuvieron varios intendentes, que fueron recibidos por el anfitrión Federico Zárate, un radical peluca que promovió la visita presidencial, y Carlos Ciprian (Sinsacate), que integra la mesa chica del foro de intendentes radicales, que tiene 150 miembros, pero con distintas corrientes internas. "Estoy para competir", "voy a estar en la lista", repite De Loredo como un mantra en cada una de las entrevistas que ha dado y para concretarlo deberá convencer a su propio partido, lo que no pudo alcanzar para las legislativas de octubre de 2025 y se quedó afuera de todo.

"No sé si estará en la boleta como candidato a gobernador"

La misma noche en la que el presidente Javier Milei cantó con el "Chaqueño" Palavecino, el legislador del Frente Cívico Daniel Juez, estuvo en representación de su hermano Luis. Durante un breve contacto con los medios, aseguró que su partido intentará conformar un frente para vencer al peronismo en 2027. Consultado sobre De Loredo, indicó que su presencia es importante para un frente opositor, aunque consideró que "fue apresurado por parte del radical haberse lanzado como candidato a gobernador". "Seguramente estará en las boletas de 2027, pero no sé si como candidato a gobernador", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BornoroniG/status/2012381478034825438?s=20&partner=&hide_thread=false Bienvenido @JMilei al Festival de Jesús María. Acá también se respira libertad y tradición. pic.twitter.com/2y4IHB1qP4 — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) January 17, 2026

El presidente estuvo en el palco oficial del festival con Gabriel Bornoroni, con el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, funcionario de estrecha confianza de Karina Milei; con el diputado nacional y radical peluca Luis Picat, el intendente de Jesús María Federico Zárate y referentes puros de LLA.

Con una imagen positiva que ronda un promedio de 45% a nivel nacional, dependiendo de la encuestadora, si este porcentaje se sostiene al momento de la elección de quién será el candidato opositor para enfrentar a Martín Llaryora en poco más de un año, lo más seguro es que será la Casa Rosada quien tomará decisión. Desde LLA cordobesista especulan que la ausencia de De Loredo y de Juez es una primera señal a favor de quien sí estuvo y sostiene una estrategia de "no hacer olas" para evitar una exposición que podría ser contraproducente.