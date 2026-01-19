Elecciones en Portugal: un exsocialista y un ultraderechista irán a balotaje

El exlíder socialista Seguro y el ultraderechista Ventura disputarán la segunda vuelta del 8 de febrero, en lo que aparenta en una definición más acotada.

En las elecciones presidenciales de Portugal , Antonio José Seguro y Andrés Ventura no se sacaron las diferencias suficientes para elegir un nuevo mandatario en el país, por lo que se disputarán el próximo 8 de febrero el balotaje.

En la primera vuelta electoral, con el 99% de las mesas escrutadas, el 31,1% de los habilitados en el padrón eligieron al exministro y exlíder socialista Seguro. En segundo lugar aparece el dirigente ultraderechista Ventura, que percibió el 23,65% de los votos , una elección que va en sintonía con las extremas diferencias que distancian a la ciudadanía en otros países occidentales.

Por su parte, en el tercer lugar el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, fue elegido por el 16% de los votantes. La lista la concluyen el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo con el 12,3% y el comentarista conservador y exministro Luís Marques Mendes con 11,3% , un poco más atrás.

En cuanto a la participación, el pasado domingo más de 11 millones de portugueses estaban convocados a las urnas, de los cuales más de 1,7 millones viven en el extranjero. Las de este 2026 representan un cambio de mandato luego de 10 años de gobierno al mando de Marcelo Rebelo de Sousa, que concluyó su segundo mandato con intensas protestas en contra de una reforma laboral, impulsadas desde el oficialismo.

Sobre los porcentajes de asistencia, el 45,51% del padrón votó en las elecciones presidenciales, una cifra que supera la la de los últimos comicios celebrados de este tipo, en 2021, que fue del 39,24 %.

El presidente en Portugal cumple un rol de árbitro institucional y de control del sistema político, sin atribuciones ejecutivas directas. Entre sus principales facultades se encuentran el veto de leyes aprobadas por el Parlamento, la disolución de la Asamblea de la República y la convocatoria a nuevas elecciones.

Dos discursos, dos proyectos en disputa

Tras conocerse los resultados, António José Seguro apeló a un mensaje de amplitud democrática y de confrontación directa con el avance de la ultraderecha. El candidato convocó a “todos los demócratas, progresistas y humanistas” a unirse para derrotar “el extremismo, el odio y la división entre los portugueses”. Además, subrayó que su espacio “es la casa de todos los demócratas” y clave para preservar valores institucionales.

Por otro lado André Ventura buscó dar un esperanza a su electorado y habló de las diferencias entre la derecha portuguesa. "La derecha no perdió estas elecciones”, sino que fue fragmentada, y responsabilizó al resto de los partidos conservadores por no haberlo acompañado. Apuntó directamente contra el primer ministro Luís Montenegro, a quien reprochó haber pasado “años diciendo que había que combatir el socialismo” sin respaldar su candidatura.

Ventura planteó el balotaje como una disputa interna dentro del campo de la derecha y advirtió que, de perder el 8 de febrero, será por el “egoísmo” de los dirigentes que no lograron unificar una alternativa frente al socialismo.