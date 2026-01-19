SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de enero 2026 - 18:49

Elecciones en Portugal: un exsocialista y un ultraderechista irán a balotaje

El exlíder socialista Seguro y el ultraderechista Ventura disputarán la segunda vuelta del 8 de febrero, en lo que aparenta en una definición más acotada.

António José Seguro y André Ventura avanzaron al balotaje presidencial en Portugal tras una primera vuelta sin mayorías claras.

En las elecciones presidenciales de Portugal, Antonio José Seguro y Andrés Ventura no se sacaron las diferencias suficientes para elegir un nuevo mandatario en el país, por lo que se disputarán el próximo 8 de febrero el balotaje.

En la primera vuelta electoral, con el 99% de las mesas escrutadas, el 31,1% de los habilitados en el padrón eligieron al exministro y exlíder socialista Seguro. En segundo lugar aparece el dirigente ultraderechista Ventura, que percibió el 23,65% de los votos, una elección que va en sintonía con las extremas diferencias que distancian a la ciudadanía en otros países occidentales.

Informate más

Por su parte, en el tercer lugar el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, fue elegido por el 16% de los votantes. La lista la concluyen el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo con el 12,3% y el comentarista conservador y exministro Luís Marques Mendes con 11,3%, un poco más atrás.

Sobre los porcentajes de asistencia, el 45,51% del padrón votó en las elecciones presidenciales, una cifra que supera la la de los últimos comicios celebrados de este tipo, en 2021, que fue del 39,24 %.

El presidente en Portugal cumple un rol de árbitro institucional y de control del sistema político, sin atribuciones ejecutivas directas. Entre sus principales facultades se encuentran el veto de leyes aprobadas por el Parlamento, la disolución de la Asamblea de la República y la convocatoria a nuevas elecciones.

Dos discursos, dos proyectos en disputa

Tras conocerse los resultados, António José Seguro apeló a un mensaje de amplitud democrática y de confrontación directa con el avance de la ultraderecha. El candidato convocó a “todos los demócratas, progresistas y humanistas” a unirse para derrotar “el extremismo, el odio y la división entre los portugueses”. Además, subrayó que su espacio “es la casa de todos los demócratas” y clave para preservar valores institucionales.

Por otro lado André Ventura buscó dar un esperanza a su electorado y habló de las diferencias entre la derecha portuguesa. "La derecha no perdió estas elecciones”, sino que fue fragmentada, y responsabilizó al resto de los partidos conservadores por no haberlo acompañado. Apuntó directamente contra el primer ministro Luís Montenegro, a quien reprochó haber pasado “años diciendo que había que combatir el socialismo” sin respaldar su candidatura.

Ventura planteó el balotaje como una disputa interna dentro del campo de la derecha y advirtió que, de perder el 8 de febrero, será por el “egoísmo” de los dirigentes que no lograron unificar una alternativa frente al socialismo.

