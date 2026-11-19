El equipo de Rodolfo Arruabarrena arribó a Colombia con una delegación de 33 futbolistas y comenzará a entrenarse de cara al partido del sábado, a las 19.30. Tomás Aranda ganó terreno para ser titular y Lautaro Blanco también regresaría al once. El Xeneize busca cortar una sequía internacional de 18 años.

Boca ya está en Barranquilla, donde el sábado jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Boca ya está en Barranquilla. El plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena aterrizó en la noche del miércoles en Colombia, donde el sábado disputará ante Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana 2026. Con la ilusión de volver a levantar un trofeo internacional después de 18 años, el Xeneize comenzó la cuenta regresiva para una definición que tendrá como escenario el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, desde las 19.30 de Argentina.

La delegación se instaló en el Hotel Estelar Alto Prado, en el norte de la ciudad colombiana, donde permanecerá hasta el encuentro decisivo.

El entrenador fue el primero en tomar contacto con la prensa y dejó un mensaje que sintetiza el desafío que tendrá Boca por delante. "Las finales hay que saber jugarlas", sostuvo Arruabarrena, quien también advirtió sobre las condiciones climáticas que encontrarán sus dirigidos.

"Ya veremos el tema de la humedad y el calor, pero es una final y muchas veces las finales hay que saberlas jugar", explicó el Vasco. Sobre Atlético Mineiro, agregó: "Es un equipo que ha llegado a la final por sus cualidades, nosotros lo mismo. Esperemos el día sábado estar mejor que ellos y tratar de demostrarlo en el campo, que es donde se definen las cosas".

El Xeneize llega con un importante envión anímico después de consagrarse campeón de la tabla anual y clasificarse a la final de la Copa Argentina, tras golear 3-0 a Banfield. Sin embargo, el objetivo inmediato es la Sudamericana, un torneo que representa la posibilidad de volver a conquistar un título continental y terminar con una espera que se extiende desde 2008.

La logística de Boca y el calor de Barranquilla

Las condiciones climáticas obligaron al cuerpo técnico a modificar parte de la planificación. En Barranquilla se esperan temperaturas que podrían alcanzar los 32 grados, acompañadas por un elevado nivel de humedad. Por ese motivo, Arruabarrena dispuso que los entrenamientos del jueves y viernes se desarrollen en el mismo horario previsto para la final, a las 19.30 de Argentina.

La práctica estaba inicialmente programada en el predio de la Federación Colombiana de Fútbol, pero finalmente el equipo trabajará en el estadio Romelio Martínez, inaugurado en 1934. Se trata de un escenario que Leandro Paredes ya conoce, debido a que allí se entrenó con la Selección Argentina en 2024.

El viernes, además, Boca realizará el reconocimiento del estadio Metropolitano Roberto Meléndez y posteriormente habrá una conferencia de prensa con la presencia del entrenador y el capitán del equipo.

Aranda y Blanco, las novedades en la probable formación

Una de las principales incógnitas de Arruabarrena pasa por la conformación del ataque. Después de la última práctica en Buenos Aires, Tomás Aranda ganó terreno y aparece como el principal candidato para completar el tridente ofensivo junto a Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

El juvenil compite por un lugar con Alan Velasco y Leonel Flores, aunque las últimas señales indican que el número 10 de Boca Predio corre con ventaja. Su falta de ritmo futbolístico era el principal interrogante: desde su regreso de la lesión en el peroné apenas acumuló 26 minutos frente a Defensa y Justicia y otros 34 ante Banfield, desde fines de agosto.

Sin embargo, el cuerpo técnico lo observa en buenas condiciones y considera que puede recuperar la titularidad en una final de máxima exigencia. Su importancia para el funcionamiento ofensivo quedó en evidencia durante el período que estuvo ausente.

La otra modificación será el regreso de Lautaro Blanco al lateral izquierdo en reemplazo de Malcom Braida. El defensor se entrenó a la par de sus compañeros antes del viaje y llegará en condiciones para ocupar nuevamente el puesto.

También serán evaluados Milton Delgado y Rodrigo Battaglia. El primero arrastra un esguince de grado 1 en la rodilla, aunque existe optimismo sobre su presencia desde el comienzo. Battaglia, por su parte, volvió a trabajar con el grupo después de diez meses de recuperación por una operación en el tendón de Aquiles derecho.

Entre los 33 convocados también viajó Agustín Marchesín, quien continúa recuperándose de una lesión en la rodilla y no estará disponible para la definición.

BOCA JUNIORS LLEGÓ A BARRANQUILLA, COLOMBIA. BOOOOOOOCA COPANDO CUALQUIER RINCÓN COLOMBIANO, DEMOSTRANDO LO QUE ES DE VERDAD UNA PASIÓN. https://t.co/MWJriDU9hM — Michael Rincón (@MykeRincon) November 19, 2026

De esta manera, la probable formación de Boca para enfrentar a Atlético Mineiro sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda (o Alan Velasco).

Mineiro llega golpeado y con desgaste físico

Del otro lado estará un Atlético Mineiro que atraviesa un presente futbolístico complicado. El equipo conducido por Eduardo Domínguez acumula siete partidos sin victorias, con cinco derrotas y dos empates, una racha que buscará dejar atrás en la final continental.

La delegación brasileña también viajó con algunas dudas físicas. Lyanco, Victor Hugo, Thiago Borbas, Reinier, Alan Minda y Maycon, todos con distintas molestias, formaron parte de la convocatoria y serán evaluados. Alan Franco también integró el grupo, pese a que no podrá jugar por la suspensión que recibió tras su expulsión ante Montevideo City Torque.

La salida del plantel estuvo marcada por el malestar de los hinchas. Antes de partir hacia Colombia, integrantes de la barra se acercaron a los futbolistas y les dejaron una fuerte advertencia: "Jueguen como hombres porque los esperamos acá".

Mineiro se alojará en el Hilton Garden Inn y también utilizará el predio de la Federación Colombiana de Fútbol para sus entrenamientos, aunque en horarios diferentes a los de Boca.

El conjunto brasileño buscará volver a una final continental después de dos años. Su última definición fue la de la Copa Libertadores 2024, cuando perdió 3-1 frente a Botafogo en el estadio Monumental.

Otro aspecto que puede incidir en la preparación es el desgaste acumulado durante la temporada. Atlético Mineiro disputó 66 partidos en lo que va de 2026, mientras que Boca afrontó 52 encuentros. La diferencia representa una variable a considerar en una final que tendrá dos equipos con recorridos exigentes y un título internacional en juego.

Con los planteles instalados en Barranquilla, comienza la última etapa de preparación. Boca quiere aprovechar su momento deportivo, adaptarse a las condiciones climáticas y dar el paso que le permita volver a celebrar en el plano internacional.