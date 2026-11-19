Los mandatarios mantuvieron un encuentro de 80 minutos en Shenzhen, donde abordaron los conflictos internacionales y la seguridad energética.

Xi Jinping recibió a Donald Trump y Vladimir Putin en Shenzhen para una reunión trilateral en el marco del foro APEC.

El presidente de China, Xi Jinping, recibió a sus pares de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin , en una reunión trilateral inédita que se realizó en la ciudad de Shenzhen y fue presentada como una cumbre “dedicada a la paz mundial”. Durante una hora y 20 minutos, los tres líderes debatieron sobre el desarme nuclear, la seguridad energética y el fin de las guerras en Irán y Ucrania.

El encuentro tuvo lugar en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), después de que los gobiernos de Washington, Pekín y Moscú confirmaran la reunión. Xi calificó la cita como un acontecimiento de “significado trascendental” y pidió que las tres potencias puedan “salvaguardar conjuntamente la paz mundial”. Trump, por su parte, sostuvo que el encuentro “está haciendo historia”.

Uno de los principales asuntos de la agenda fue el futuro del armamento atómico. Según informó la televisora estatal china CCTV, Xi planteó que las armas nucleares deberían ser prohibidas y destruidas, y llamó a construir un mundo libre de este tipo de arsenal.

Putin también hizo referencia a la responsabilidad de las tres potencias en materia de seguridad internacional. El mandatario ruso recordó que sus países fueron vencedores en la Segunda Guerra Mundial y afirmó que tienen “una responsabilidad conjunta de mantener la paz internacional”. Además, señaló que existen intereses compartidos para resolver conflictos regionales, entre ellos la guerra en Ucrania.

La discusión sobre el desarme ocurre después de que en febrero expirara el tratado Nuevo START, el último acuerdo de control de armas nucleares entre Washington y Moscú. Trump manifestó su intención de negociar un pacto “nuevo, mejorado y modernizado” que incluya a China. Sin embargo, Pekín sostiene que Estados Unidos y Rusia deben reducir primero sus arsenales, considerablemente superiores al suyo.

Se estima que China cuenta con más de 600 ojivas nucleares, frente a las más de 5.000 que tendrían tanto Estados Unidos como Rusia: “Una vez que tienes armas nucleares, es muy difícil no tenerlas. No es fácil renunciar a ellas”, advirtió Trump durante el encuentro.

Los contactos previos entre Trump, Putin y Xi Jinping

La reunión trilateral estuvo precedida por una serie de encuentros bilaterales. Putin había llegado a China el martes y, poco después de aterrizar, mantuvo una reunión con Xi. En esa oportunidad, anticipó que el encuentro entre los tres mandatarios sería “muy útil” y reclamó mayor unidad frente a los riesgos políticos y militares internacionales.

Trump arribó el miércoles, luego de pasar por Manila, Filipinas, como parte de su gira asiática. Antes de la cumbre compartió una reunión privada con Putin, a quien calificó como “amigo” y con quien conversó sobre Ucrania. Desde el Kremlin describieron el intercambio como “satisfactorio”, mientras que el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov aseguró que el mandatario terminó de “excelente humor”.

El desarme nuclear fue uno de los principales temas de la agenda de la cumbre.

El republicano también se reunió con Xi, quien consideró que los vínculos entre China y Estados Unidos son “estables” y “han mejorado”. Trump, en cambio, cuestionó el acercamiento entre Moscú y Pekín y sostuvo que esa relación nunca debería haberse formado: “Ellos trabajan juntos. Nunca se debió haber permitido que esa relación se formara. Son enemigos naturales, pero fue culpa de Obama. Los acercó por la energía”, afirmó.

Ucrania, Irán y la disputa por la influencia internacional

Los conflictos armados también ocuparon un lugar central en la agenda. Trump llega a la cumbre en un contexto de dificultades en su guerra con Irán y después de la derrota electoral republicana en las elecciones de medio término. Al mismo tiempo, China busca ampliar su influencia en Asia y fortalecer su posición frente a Washington.

En el caso de Rusia, el Kremlin había anticipado que sería difícil evitar el debate sobre Ucrania. Putin sostuvo que las sanciones occidentales contra su país han “fracasado” y volvió a reclamar diálogo en lugar de ultimátums. La guerra, iniciada con la ofensiva rusa a gran escala en febrero de 2022, se acerca a su quinto año.

Además de los conflictos bélicos y las armas nucleares, los mandatarios tenían entre sus preocupaciones la seguridad energética, el comercio y los desafíos vinculados con la inteligencia artificial. La reunión en Shenzhen se convirtió así en un escenario de diálogo entre tres potencias con intereses estratégicos distintos, pero con capacidad de influir en el rumbo de la seguridad internacional.