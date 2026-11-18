La Justicia ordenó que ANSES le reintegre a Cristina Kirchner una suma millonaria y suspenda descuento sobre su jubilación + Agregar ámbito en









La medida fue tomada por la jueza Karina Alonso Candis, que hizo lugar a un planteo de la exmandataria luego de que la Justicia ordenara restituirle su pensión por viudez.

Cristina Kirchner recibió un fallo favorable de la Justicia a su planteo sobre los fondos descontados de su pensión de privilegio.

Cristina Kirchner recibió este miércoles un guiño de la Justicia. El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que deje de descontarle el 20% sobre la pensión de privilegio que recibe por el fallecimiento de Néstor Kirchner y la intimó a que le restituya $3 millones mensuales hasta que recupere el dinero retenido.

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La exmandataria empezó a cobrar el beneficio en diciembre de 2010, dos meses después del fallecimiento de quien fuera su esposo y Presidente de la Nación entre 2003 y 2007. Pero tanto la pensión por viudez como la jubilación de privilegio que comenzó a percibir años más tarde, quedaron en la mira por sus causas judiciales.

En 2024, luego de que quedara firme la condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad, el Gobierno de Javier Milei decidió dar de baja ambas prestaciones. En una resolución, ANSES puso en cuestión su merecimiento debido a su situación judicial. “Durante el mandato del Presidente Milei, Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, argumentó el entonces vocero Manuel Adorni.

Cristina Fernández y Javier Milei durante el traspaso del mando en 2023. La añoranza por mejores tiempos no es/era solo de ella. ANSES deberá reintegrarle $3 millones por mes a Cristina Kirchner hasta restituir fondos descontados La exmandataria recurrió a la Justicia mediante la presentación de una apelación. En junio de 2026, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restablecer provisoriamente la pensión por viudez, la cual comenzó a recibir nuevamente desde agosto de este año.

El tribunal sostuvo que la ANSES no podía dar de baja la pensión de manera definitiva, sino que en todo caso correspondía su suspensión, y cuestionó la decisión de eliminar ambos beneficios con fundamentos vinculados a “cuestiones de honor”. La asignación vitalicia como exmandataria quedó en suspenso tras su condena y aún no volvió a percibirla.

Sin embargo, en ese lapso, la ANSES le aplicó una retención mensual del 20% sobre su pensión de privilegio “a los efectos del recupero de los fondos indebidamente percibidos”. Así, de los más de $15,6 millones que debía cobrar mensualmente, comenzaron a restarle $3.136.630,81 por mes con el fin de alcanzar la suma de $660.052.338,87, monto presuntamente cobrado erróneamente según el organismo. Ahora, la jueza Karina Alonso Candis dio el visto bueno a un pedido realizado por la exmandataria y ordenó a la ANSES que le restituyan más de $3 millones mensuales para recuperar los fondos que le fueron descontados desde agosto. La magistrada intimó al organismo previsional a que dentro de los próximos 10 días “se abstenga de practicar la referida retención sobre el beneficio cautelarmente restablecido y acredite su cumplimiento”.