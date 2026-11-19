La ausencia de diputados que responden a Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora dejó al oficialismo sin quórum y reavivó los reproches entre Martín Menem y Santiago Caputo.

El Gobierno dejó en evidencia este miércoles la dificultad que enfrenta para sostener los acuerdos que quiere llevar al Congreso. La caída de la sesión en Diputados que trataría la reforma de la carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional tambien puso el foco en la interna que atraviesa La Libertad Avanza. La ausencia de legisladores que responden a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y Córdoba, Martín Llaryora, reactivó los reproches por la negociación y encendió alarmas en Balcarce 50, que se movió para reunir los respaldos que necesita para avanzar con la reforma electoral.

El episodio tuvo diferentes lecturas dentro del oficialismo. Por un lado, el karinismo y los dirigentes cercanos a Martín Menem apuntaron contra Provincias Unidas por no haber acompañado la convocatoria. Por otro, el sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo cuestionó la estrategia desplegada por el titular de la Cámara baja para garantizar el quórum.

La decisión de los diputados santafesinos y cordobeses tuvo como explicación una serie de compromisos que, según sostienen, el Gobierno no cumplió. Entre ellos, el tratamiento de una nueva ley de biocombustibles, una iniciativa de interés para ambas provincias por su impacto en las economías regionales, y la representación de Provincias Unidas en el Consejo de la Magistratura. En este último punto, el espacio reclama una silla que también pretende el PRO, con Cristian Ritondo como uno de los interlocutores de esa negociación.

La tensión se trasladó rápidamente a las redes sociales. Gabriel Bornoroni y Romina Diez, dos diputados alineados con Menem, cuestionaron la decisión de no dar quórum y hablaron de "intereses mezquinos" y de una política que antepone las disputas particulares a iniciativas vinculadas con la soberanía nacional. Del otro lado, dirigentes cercanos a Caputo apuntaron contra la conducción de Diputados y cuestionaron la falta de una negociación efectiva para garantizar los votos.

Uno de los mensajes más duros llegó de Nicolás Promanzio, dirigente identificado con el asesor presidencial. Caputo respaldó públicamente sus críticas a la dirigencia política. Más punzante fue Daniel Parisini, alias Gordo Dan, quien consigneo: "Igualmente hay que decir que es lógica la coincidencia entre ingleses y musulmanes".

Igualmente hay que decir que es lógica la coincidencia entre ingleses y musulmanes — DAN (@GordoDan_) November 18, 2026

En ese contexto, el Gobierno evitó trasladar el conflicto de Diputados a la negociación que se desarrolla en el Senado. Fuentes con despacho en Balcarce 50 aseguran a este medio que las conversaciones por la reforma política transitan un carril diferente al de los proyectos que quedaron sin tratamiento en la Cámara baja.

Sin embargo, tampoco allí la negociación estuvo exenta de dificultades. Patricia Bullrich debió modificar el proyecto original y retirar la habilitación de las listas colectoras para acercar posiciones con los bloques aliados. La decisión permitió destrabar las conversaciones con la UCR y despejar parte de las resistencias que amenazaban con complicar el dictamen.

¡GRAN DÍA EN EL CONGRESO!



Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política:



- Sin PASO

- Sin colectoras

- Con Ficha Limpia

- Se reducen 50% los espacios cedidos de publicidad.

- Y chau a la veda… pic.twitter.com/ZBFEkjbLeO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 18, 2026

La exministra se aseguró de llevarle una buena a los Milei en un día complicado. "Gran día en el Congreso!", publicó luego del traspié que le tocó presidir a Martín Menem en la Cámara baja -quien se había puesto hasta corbata violeta para la ocasión-.

El propio Javier Milei le reconoció el trabajo a la titular del bloque, al tiempo que despejó las versiones sobre una posible ruptura con Bullrich. En una entrevista con A24, el Presidente definió a la senadora como su socia política y descartó que exista un plan para desplazarla de la conducción del bloque libertario. "¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política", afirmó.

La reforma incorporó, además, otros cambios. Entre ellos, una reducción del 50% de la publicidad electoral en radio y televisión, modificaciones en la elección de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur, la posibilidad de unificar categorías nacionales y provinciales mediante la Boleta Única de Papel y la incorporación de un casillero de boleta completa. También contempla la implementación de Ficha Limpia, la obligatoriedad de los debates presidenciales únicamente en caso de segunda vuelta y el mantenimiento de un límite del 2% para los aportes privados a las campañas.

Con el dictamen conseguido, el oficialismo apunta a llevar la iniciativa al recinto del Senado el jueves 26 de noviembre para obtener la media sanción y girarla a Diputados. La discusión se producirá un día después de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presente su primer informe de gestión ante la Cámara alta. El cronograma le agrega presión a una negociación que todavía deberá atravesar la Cámara baja, donde el Gobierno acaba de comprobar que los acuerdos con los bloques provinciales no están garantizados.