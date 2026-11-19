El beneficio contempla condiciones de acceso, límites salariales y plazos específicos para gestionar el cobro ante el organismo previsional.

El sistema de asignaciones familiares incluye distintas condiciones para acceder a los beneficios por nacimiento.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en diciembre el importe de la Asignación por Nacimiento , una prestación de pago único destinada a acompañar económicamente a las familias que atraviesan la llegada de un hijo. El beneficio alcanza tanto a determinados titulares de asignaciones familiares como a personas comprendidas en el sistema de protección social.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El importe previsto para el último mes de 2026 tendrá como resultado de la movilidad vinculada a la inflación . La cifra representa un incremento respecto del valor vigente en noviembre y se aplica de acuerdo con la fecha en que ocurrió el nacimiento.

La Asignación por Nacimiento tendrá un valor de $95.054 en diciembre de 2026, de acuerdo con la actualización informada para las prestaciones de pago único. El incremento se calcula mediante el mecanismo de movilidad que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

ANSES contempla una prestación económica extraordinaria para acompañar a las familias ante la llegada de un nuevo integrante.

La suba es del 2,17% , porcentaje que se aplica sobre el importe anterior. De esta manera, las familias que reúnan las condiciones previstas podrán acceder a una suma que se acredita una sola vez por el nacimiento de un hijo. Hay una cuestión central para evitar confusiones: ANSES toma como referencia el monto vigente en el momento del nacimiento, no el correspondiente al mes en que se presenta la solicitud ni al día en que finalmente se acredita el dinero.

Esto significa que una familia cuyo hijo nazca en diciembre tendrá como referencia los $95.054 anunciados para ese período, aunque realice la gestión durante los meses siguientes. En cambio, si el nacimiento ocurrió en noviembre, deberá considerarse el importe que correspondía a ese mes.

Qué grupos de ANSES pueden acceder al pago extraordinario

La prestación está contemplada dentro del régimen de asignaciones familiares y alcanza a distintos sectores de la población. No se limita exclusivamente a quienes trabajan bajo relación de dependencia, ya que también incluye a determinados beneficiarios de programas sociales. Entre los grupos habilitados para solicitar el pago se encuentran:

trabajadores en relación de dependencia: comprende al personal de empresas privadas y organismos incluidos en el régimen de asignaciones familiares, así como a trabajadores rurales y de temporada

beneficiarios de una ART: pueden acceder quienes perciben una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

titulares del Fondo de Desempleo: deben haber tenido derecho al cobro de la cuota correspondiente al mes en que ocurrió el nacimiento

veteranos de Guerra: están incluidos los titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

beneficiarios de AUH y Asignación por Embarazo: pueden solicitar el pago quienes se encuentren comprendidos en estas prestaciones y cumplan las condiciones establecidas por la normativa

La documentación personal y los datos familiares registrados son parte de las verificaciones que realiza ANSES. Pixabay

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el derecho al cobro se encuentra contemplado por la Ley 27.611, conocida como Ley de los Mil Días. La normativa incorporó modificaciones al régimen de asignaciones familiares y eliminó el requisito de antigüedad laboral para la Asignación por Nacimiento.

Para las personas que cobran AUH, ANSES establece que deben haber tenido derecho a percibir esa prestación por el hijo que genera el beneficio durante el mes del nacimiento. Una condición similar se aplica a quienes reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.

También hay una particularidad para los trabajadores incluidos en SUAF: el pago está sujeto a los topes de ingresos individuales y familiares. Si alguno de los integrantes supera el límite individual establecido, el grupo puede quedar excluido, incluso cuando la suma de los ingresos familiares no supere el máximo general.

Cuáles son los requisitos de ingresos y documentación obligatoria

Uno de los puntos centrales para acceder a la Asignación por Nacimiento es cumplir con las condiciones económicas que establece ANSES. En el caso de los trabajadores comprendidos en SUAF, el organismo considera el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y los ingresos individuales de cada integrante.

Como referencia, los valores oficiales vigentes desde noviembre de 2026 establecen un tope de $6.543.628 por grupo familiar y un máximo individual de $3.271.814. Estos importes corresponden a la Resolución ANSES 303/2026 y sirven para identificar los límites aplicables a los nacimientos registrados durante ese período.

Para diciembre, los topes deben verificarse con la actualización correspondiente al mes del nacimiento. No conviene tomar automáticamente los valores de noviembre, ya que los límites también pueden modificarse mediante la movilidad mensual. El cálculo del IGF contempla distintos conceptos, entre ellos remuneraciones brutas, haberes previsionales, prestaciones por desempleo y otros ingresos computables. En cuanto a los papeles necesarios, ANSES solicita la siguiente documentación: