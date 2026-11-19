Daniel Passarella irá a juicio oral por su gestión en River y se expone a 12 años de prisión + Agregar ámbito en









El expresidente del Millonario será juzgado junto a otros 30 acusados por presunta administración fraudulenta, desvío de fondos, reventa ilegal de entradas y vínculos con integrantes de la barrabrava. El debate comenzará el 15 de febrero de 2027.

El expresidente de River, Daniel Passarella, deberá enfrentar un juicio oral por presuntas irregularidades económicas durante su gestión en el club. Facebook

Daniel Alberto Passarella deberá sentarse frente a la Justicia por su controvertida gestión al frente de River entre 2009 y 2013. El exdefensor y campeón del mundo fue enviado a juicio oral en una causa que investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta, defraudaciones económicas e instigación a la formación de grupos violentos durante su mandato. En caso de ser encontrado culpable, podría recibir una pena de hasta 12 años de prisión.

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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11 de la Capital Federal fijó el 15 de febrero de 2027 como fecha para el inicio del debate oral y público. Passarella compartirá el proceso con otros 30 acusados, entre los que aparecen exdirigentes de la institución, efectivos policiales e integrantes de la barrabrava Los Borrachos del Tablón.

La investigación contempla distintas operaciones que habrían perjudicado económicamente al club de Núñez. Entre ellas figuran presuntos desvíos de fondos, irregularidades en operaciones vinculadas con transferencias de futbolistas, defraudaciones múltiples y la reventa ilegal de entradas.

Uno de los puntos centrales del expediente sostiene que durante la presidencia de Passarella se habrían comercializado ilegalmente alrededor de 1.500 entradas por partido. Las maniobras bajo investigación también apuntan a una presunta relación entre integrantes de la dirigencia y miembros de la barra brava, quienes aparecen entre los imputadoS.

Daniel Alberto Passarella, expresidente de River figura junto a otros 30 acusados en una causa que contempla hasta 12 años de prisión. X Una causa que lleva más de una década El expediente tiene su origen en una denuncia presentada en 2012 y fue impulsado durante la investigación por el fiscal José María Campagnoli. La causa atravesó más de una década de actuaciones judiciales hasta llegar a la instancia de juicio oral, cuyo comienzo quedó establecido a pocos meses de que pudiera operar la prescripción.

Además de Passarella, uno de los principales nombres involucrados es Diego Turnes, quien se desempeñó como vicepresidente durante aquella gestión. También deberán responder ante la Justicia otros exintegrantes de la conducción del club, policías y presuntos integrantes de la estructura de la barrabrava. La presidencia de Passarella quedó marcada en la historia de River por el descenso a la Primera B Nacional en 2011, el primero del club, y el posterior regreso a la máxima categoría en 2012. Ahora, más de 13 años después de haber dejado el cargo, el expresidente afrontará un proceso judicial que buscará determinar si existieron responsabilidades penales en las maniobras denunciadas. Las acusaciones todavía deberán ser probadas durante el debate oral y no implican una condena anticipada. El juicio determinará la eventual responsabilidad de cada uno de los imputados.