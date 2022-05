El dólar alcanzó nuevo máximo de 20 años en el mundo

Las tasas en EEUU parecen estar en camino a triplicarse hacia fin de año, lo cual demuestra una estrategia de la Fed mucho más agresiva en comparación con sus pares de otros países.

La libra esterlina se hundió un 2,3% a u$s1,2351, su nivel más bajo desde junio de 2020 después de que el Banco de Inglaterra subió las tasas de interés a su mayor nivel desde 2009, pero advirtió que la economía estaba en riesgo de recesión.

"El Banco de Inglaterra fue extremadamente moderado", dijo Erik Nelson, un estratega macro de Wells Fargo en Nueva York. Básicamente están "diciendo a los mercados que están sobrevalorando completamente la trayectoria del tipo de interés bancario".

El euro cayó 1% a u$s1,0518, también afectado después de que datos alemanes mostraron que los pedidos industriales en marzo sufrieron su mayor caída mensual desde el pasado mes de octubre.

La moneda única ha caído mientras la región lucha contra un crecimiento más débil y las interrupciones energéticas debidas a las sanciones impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania. De este modo, se mantuvo levemente por sobre el mínimo de cinco años de u$s1,0470 alcanzado el pasado jueves.

Tasas de EEUU, en alza

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían este jueves, tras una jornada volátil centrada en el hecho de que Jerome Powell, descartara alzas de tasas de más de 50 puntos básicos.

Los retornos en el extremo corto de la curva subían más lentamente y el diferencial del rendimiento entre los papeles a 2 y 10 años se amplió al máximo en dos semanas.

El rendimiento de los papeles a dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de las tasas de interés, subía 8,3 puntos básicos al 2,699%.

El rendimiento de los bonos a 10 años subía 12,4 puntos básicos al 3,039%, máximo desde la crisis financiera de 2008, y el diferencial de rendimiento entre los papeles a 2 y 10 años se situaba en 33,8 puntos básicos.

"Es un seguimiento de la reunión del FOMC de ayer y una mayor claridad sobre cómo la Fed está pensando en subir los tasas", dijo Ben Jeffery, estratega de tasas de BMO Capital Markets en Nueva York.

El Tesoro tiene previsto subastar notas a 3 y 10 años la próxima semana, así como bonos a 30 años. El rendimiento del bono a 30 años subía 13,6 puntos básicos a el 3,139%.

Jeffery, de BMO, dijo que la curva más pronunciada podría ser también una reacción a la advertencia del Banco de Inglaterra de que Reino Unido corre el riesgo de sufrir una recesión y una inflación superior al 10%. El Banco de Inglaterra subió las tasas de interés en 25 puntos básicos, a su nivel más alto desde 2009.

Las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos aumentaron a un máximo de más de dos meses la semana pasada, pero se mantenían en un nivel consistente con el endurecimiento de las condiciones del mercado laboral y mayores avances salariales que podrían mantener alta la inflación por un tiempo.

Se hunde Wall Street

El Nasdaq se desplomaba un 4,6% y los otros principales índices de Wall Street también se hundían el jueves, ya que el tono menos agresivo del presidente de la Reserva Federal, no logró aliviar las expectativas de los inversores de mayores aumentos de las tasas de interés este año.

El Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, se encaminaba a borrar todas sus ganancias en la sesión previa, con la empresa matriz de Google, Alphabet Inc, Apple Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms, Tesla Inc y Amazon.com cayendo entre 4,5% y 6,5%.

Los 11 principales sectores del S&P bajaban, con el de consumo discrecional perdiendo cerca del 5%.

El Promedio Industrial Dow Jones cedía 878,73 puntos, o un 2,58%, a 33.182,33 unidades, mientras que el S&P 500 descendía 130,19 puntos, o un 3,03%, a 4.169,98 unidades. El Nasdaq Composite se hundía 546,15 puntos, o un 4,21%, a 12.418,70 unidades.