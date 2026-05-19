Neymar fue convocado al Mundial 2026 y su figurita no está en el álbum: qué pasará ahora + Agregar ámbito en









Su última aparición con la Selección Brasileña había sido en octubre de 2023. El jugador del Santos participará por cuarta vez en esta competencia.

Neymar fue convocado al Mundial pero su figurita no forma parte del álbum de Panini.

El álbum de figuritas de Panini para el Mundial 2026 tiene 112 páginas y 980 cromos en total, pero en ninguno de ellos está Neymar. Salió a la venta a fines de abril y recién este lunes Carlo Ancelotti confirmó al astro brasileño entre los 26 convocados a la competencia que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

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La última vez que el delantero del Santos había sido convocado a la Verdeamarela fue en octubre de 2023 por las Eliminatorias al Mundial. El partido terminó 2-0 para los Charrúas. Neymar fue reemplazado a los 49 minutos tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su rodilla derecha.

Mundial 2026 album El álbum de Panini 2026 tiene 112 páginas y 980 figuritas en total. Panini

La decisión de no incluirlo entre los 18 jugadores que aparecen en el álbum no fue ni del técnico portugués ni de la Federación Brasileña. "Hay un departamento que monitorea constantemente las convocatorias y calcula la probabilidad de que cada jugador esté en la Copa del Mundo. Por supuesto, hay variaciones, lesiones, sorpresas, pero la selección final se basa en estos criterios", explicó Raúl Vallecillo, director general de Panini en Brasil, sobre el equipo especializado que lleva a cabo la elección. El análisis se basa en las convocatorias más recientes.

Hasta el momento la empresa no confirmó novedades sobre la posible inclusión del brasileño en el álbum, sin embargo en el Mundial de Qatar 2022 la compañía italiana encontró respuesta a una situación similar. Los cromos siempre se lanzan antes de que se termine de definir la lista de convocados de las selecciones.

En la última cita mundialista jugadores que no habían sido incluidos en las páginas del álbum tuvieron sus propias figuritas. Estos fueron lanzados a finales de noviembre, cuando la competencia ya había arrancado. En esa ocasión, se lanzaron figuritas de estrellas como el argentino Paulo Dybala, el delantero del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé y el joven alemán Jamal Musiala en un paquete de actualización. Album-figuritas-argentina-panini-Argentina pagina En 2022, Paulo Dybala no fue incluido en las páginas argentinas del álbum Panini, pero su figurita fue lanzada en el paquete de actualización. X De ser lanzados, los cromos nuevos se venderán en una caja que dice específicamente “Update Set” o “Paquete de Actualización”. En ella se incluyen 80 en total con 79 figuritas de futbolistas convocados que no habían sido parte de la edición regular. No habrá ni repetidas ni láminas al azar.