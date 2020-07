El pronóstico de Boggiano: "Se acerca el momento de vender dólares y pasarse a pesos"

"Me parece que se acerca el momento de vender dólares y pasarse a pesos. Si Argentina acuerda, se va a desplomar el Contado con Liquidación", dijo Boggiano en su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que aclaró: "No me hackearon la cuenta".

Si bien bajó durante esta semana, el dólar CCL -que surge de la compra y venta de acciones o bonos en la Bolsa- acumula en lo que va del mes un ascenso de casi 13% y se ubica en torno a los $117,50, después de superar los $125 a mediados de mayo, y tocar un piso de $104,07 a fines del mes pasado.

Ahora, mientras que los inversores aguardan con cierto optimismo novedades sobre las negociaciones, Boggiano estima que el precio del CCL estaría más cerca de su piso, que de su techo, en caso de una resolución favorable con el canje de deuda.

Argentina, que extendió hasta el 4 de agosto el plazo para llegar a un acuerdo, podría ceder terreno a los acreedores en cuanto a aspectos legales claves para llegar a un acuerdo, dijeron esta semana fuentes oficiales a Ámbito.