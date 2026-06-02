Robert Pattinson dio nuevos detalles sobre "The Batman: Parte II" y habló el entrenamiento para la película

El cineasta dio pistas el mes pasado sobre la inminencia del inicio de la producción de The Batman: Parte II al publicar una primera imagen del Batmóvil recorriendo una calle nevada.

Robert Pattinson reveló que se instaló un gimnasio en casa para ganar masa muscular antes del rodaje de The Batman: Parte II . Según reveló en dialogo con el porta GQ, el actor estaba intensificando su rutina de ejercicios después de que algunos espectadores de The Batman (2022) consideraran poco impresionante su físico de superhéroe.

“[Todos decían]: ‘No has hecho nada de ejercicio’. ¡Pero sigo haciendo ejercicio todos los días!”, bromeó Pattinson. “Incluso después de eso, sigo pareciendo que no he hecho ejercicio. Hacía ejercicio dos veces al día, como a las tres de la mañana. Y yo digo: ‘Es solo porque lo dije en una entrevista [una vez que ese ejercicio no es agradable]. ¡Estaba intentando parecer cool!’”

El cineasta dio pistas el mes pasado sobre la inminencia del inicio de la producción de The Batman: Parte II al publicar una primera imagen del Batmóvil recorriendo una calle nevada. Sin embargo, Pattinson desconocía los detalles del calendario de rodaje de la secuela cuando habló con GQ.

“El otro día hablé con el especialista en escenas de riesgo. Me dijo: ‘¡Uy, 11 semanas de noches!’. Y yo le dije: ‘¿Perdón?’. Le respondí: ‘Ni siquiera me han enviado un horario’ ”, dijo Pattinson.

El entrenamiento para The Batman: Parte II probablemente fue más fácil para Pattinson después de filmar La Odisea de Christopher Nolan, que, según le contó a la revista GQ, fue uno de los rodajes más agotadores en los que jamás haya trabajado.

Elenco de The Batman 2

Pattinson volverá a enfundarse la capa del Caballero de la Noche, acompañado por el regreso de aliados clave como Jeffrey Wright (Jim Gordon) y Andy Serkis (Alfred Pennyworth), además de un imponente Colin Farrell retomando su papel como Oz Cobb (El Pingüino).

Sebastian Stan se une a la franquicia para interpretar al fiscal de distrito Harvey Dent (el futuro Dos Caras), mientras que la superestrella Scarlett Johansson dará vida a su esposa, Gilda Dent. El estelar elenco se completa con figuras de la talla de Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch.