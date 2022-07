Dólar: el pronóstico de los analistas tras las nuevas medidas

El economista Federico Glustein señaló que “en la medida que el anuncio sea cumplible y creíble para el mercado, se dará la estabilidad en los dólares paralelos”. Y analizó: “En sí, la ministra le bajó el precio al poder del mercado paralelo insinuando el escaso volumen y representación que posee en comparación con el oficial. Sin embargo, lo que dijo que va a dar estabilidad son las tasas de interés real positivas, la recuperación de la confianza en los instrumentos en pesos y continuar con el acuerdo con el FMI, además de intentar apegarse a lo presupuestado, es decir, tratar de reducir el gasto y la emisión. Si todo este combo se da en esas condiciones, lo más probable es que los paralelos se estabilicen, incluso hacia la baja, pero dependerá de las expectativas que tengan los mercados y los agentes sobre el escenario de corto plazo y las perspectivas económicas. En ese sentido, la relativización sobre el tipo de cambio y las reservas puede no ser el mejor indicio”.

Coincidió en el análisis Claudio Caprarulo, director de Analytica. “La conferencia de prensa fue positiva, el eje de las medidas está puesto en dar señales de la sostenibilidad de la deuda en pesos mediante mayor coordinación dentro del sector público y reducción del déficit fiscal. Eso puede llevar cierta calma al mercado, pero aún falta lo más importante: su implementación. A esta altura, después de muchas marchas y contramarchas, es ver para creer”, afirmó.

Por su parte, Alejandro Giacoia, economista en Econviews, consideró: “Lo que se vio hoy en los dólares paralelos responde a que la ministra mostró cierto interés en corregir el déficit o al menos en no agrandarlo, lo cual no es poca cosa viendo la dinámica del gasto de este año. Eso es bueno que suceda. De todas maneras, creo que los anuncios no fueron contundentes en la medida necesaria como para pensar en estabilidad hacia adelante. Para esto habrá que ver los hechos”.

En este sentido, un momento clave de la conferencia fue cuando la ministra negó rotundamente el incumplimiento por parte del Gobierno sus obligaciones en pesos, y mencionó la oferta de nuevos instrumentos que permitan salvaguardar los movimientos del tipo de cambio. Ya que las cotizaciones de los dólares paralelos despertaron cuando a principios de junio se puso en duda por parte de los inversores la sostenibilidad de la deuda en pesos.

Sobre este punto, Glustein mencionó que le debe dar volumen y respaldo a los instrumentos existentes que se encuentran por el piso por la falta de confianza. “Una vez que se obtenga una relativa tranquilidad, es probable que se puedan generar nuevas herramientas”.