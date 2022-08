Dólar financiero se alejó de los $300 pero acumuló en agosto su quinta suba mensual en fila

"El CCL se movió bastante en función del guiño que le dio el mercado a Sergio Massa (ministro de Economía) y de una menor volatilidad de los mercados emergentes en término de flujo de capitales. Después del overshooting de julio se descomprimió basado en la expectativa y la confianza. Pero el ritmo de inflación que tenemos va a seguir presionando fuerte al dólar financiero si no hay medidas concretas en el plano fiscal y monetario", dijo a Ámbito el Head de Research de Inviu, Diego Martínez Burzaco.

En tanto, el dólar MEP -también valuado con el Global 2030-, cayó este miércoles 75 centavos (-0,3%) a $283,08 y registró su segunda suba en fila. De esta manera, el spread con el oficial se ubicó en el 104,1%. Asimismo, en el agosto el MEP retrocedió 2,3% o $6,4 respecto del mes anterior.

El dólar paralelo retrocedió este miércoles $1 hasta los $291, su precio más bajo en casi un mes, tras cortar el lunes una racha de tres bajas al hilo. En tanto, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se redujo al 110%, el menor nivel desde principios de julio.

Durante agosto, el dólar blue desciende $1 tras finalizar julio en los $296. Recordemos que en el séptimo mes del año, el dólar paralelo había trepado $58 (+24,4%), lo que representa hasta el momento su mayor avance mensual en el año.

Dólar oficial

El dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- ascendió 25 centavos a $240,52. Durante el octavo mes del año, anotó un avance de $12,94 o 5,7%.

El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- avanzó 25 centavosa $255,08. Durante agosto, registró un ascenso de $13,72 o 5,7%.

"El ritmo de compra de divisas resulta insuficiente para cumplir con una de las metas fijadas con el FMI. Las reservas netas se ubican en 1.600 millones de dólares y el objetivo es alcanzar 6.100 millones para el 30 de septiembre", dijo el analista Ignacio Morales de Wise.

"Se calcula que durante agosto la liquidación de divisas por parte de empresas agroexportadoras alcancen los 3.100 millones de dólares, muy por debajo de la aspiración del Gobierno al implementar el 'dólar soja'. Las autoridades soñaban con unos 4.500 millones", agregó.

Analistas aguardan que el Gobierno lance medidas que apunten a restringir las importaciones, mecanismos que aligeren la liquidación del agro y cuidar las escasas reservas del BCRA. En este contexto, operadores no descartan que el BCRA acelere el ritmo de devaluación desde septiembre ante una inflación que se proyecta por arriba del 90% para el 2022.

No obstante, el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, desmintió rumores sobre un cambio abrupto en el mercado cambiario a partir del jueves. "Les aseguro 100% que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves", dijo el funcionario el lunes mediante un audio difundido por medios locales.