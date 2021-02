Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 5 de febrero

De esta forma, el también denominado dólar cable cortó una racha de cuatro subas semanales consecutivas, y se convirtió momentáneamente en el más barato del mercado, incluso más "económico que el MEP", ante la aparente intervención de organismos públicos mediante venta de bonos.

El dólar CCL, que llegó a superar los $154 en el inicio de la jornada, se hundió 3,4% a $147,14, por lo que la brecha con el mayorista se redujo al 67,2%, el nivel más bajo del año. Por su parte, el MEP o Bolsa anotó una baja, pero mucho más leve: cedió 0,2% a $149,60.

En la primera semana del segundo mes del año, el CCL acumuló así una caída de 2,2%, pero el MEP subió 1,5% en los últimos cinco días.

"Fue muy extraño el movimiento del CCL en los últimos minutos, dado que se despegó de la performance del MEP. Igualmente, todo apunta a una estrategia oficial de convergencia entre las principales referencias, en busca de transmitir calma", comentó un analista consultado por Ámbito.

Es que con la baja semanal del blue (cedió otros $2), y una leve desaceleración en el segmento oficial, la brecha entre diferentes tipos de cambio se encamina a la baja.

Martín Kalos, director de la consultora EPyCA, explicó a Ámbito que la performance de los dólares financieros responde en buena parte a "cierta intervención de organismos públicos que no cesó a pesar de haberse moderado".

Cabe recordar que los tipos de cambio bursátiles cerraron el mes pasado con alzas de hasta casi 7,5%, lo que representó la mayor suba mensual desde septiembre pasado, y el doble de la registrada por el tipo de cambio oficial a lo largo del primer mes del año. En ese marco, las brechas se ampliaron hasta seis puntos porcentuales.

En el mercado consideran necesario llegar a un nuevo acuerdo con el FMI antes de que comience la cosecha de soja, para llegar a ese momento con una brecha más baja y generar las condiciones propicias para acumular reservas y lograr una mayor estabilidad macroeconómica.

En una entrevista realizada con C5N, el ministro de Economía, Martín Guzmán reconoció que "la estabilidad cambiaria es necesaria para que la economía se pueda desempeñar bien" y que para eso busca mantener la estabilidad de la brecha.

En cuanto a las negociaciones con el fondo, el funcionario ya afirmó que busca tener cerrado el trato antes de encarar las negociaciones con el Club de París en mayo. Para eso, tiene pensado viajar a Washington en las próximas semanas con el plan de entablar conversaciones tanto con la directora del fondo, Kristalina Georgieva, como con la flamante secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen.

Según lo trascendido hasta el momento, hay un principio de consenso con el organismo para que el país recién empiece a pagar su deuda en 2025, aunque mientras se deberán exhibir resultados en materia de consolidación fiscal y monetaria, inflación y manejo del tipo de cambio.

Dólar oficial

Por su parte, el dólar oficial minorista se apreció 13 centavos a $93,34, por lo tanto, el "solidario", que incluye el Impuesto PAÍS del 30% y el adelanto a cuenta de Ganancias del 35%, ascendió 21 centavos a $153,98 en promedio.

Cabe recordar que el solidario superó esta semana al blue por primera vez desde abril ante la estabilidad en el mercado paralelo. Al CCL ya lo había superado desde la segunda semana de diciembre, pero en estos últimos días la diferencia se fue achicando.

Mientras tanto, en el segmento mayorista la divisa aumentó nueve centavos a $88. Desde comienzos de semana, el BCRA suavizó el ritmo de deslizamiento del tipo de cambio, lo cual permite proyectar un avance mensual más cercano al 3% que al 4% para febrero.

La autoridad monetaria volvió a comprar divisas: se alzó con casi u$s20 millones, que se sumaron a los casi u$s130 millones acumulados entre lunes y jueves, y a los u$s760 millones incorporados a las reservas en diciembre y enero.

Así, volvió a finalizar con un saldo semanal positivo (de unos u$s150 millones), luego de acumular ventas netas por u$s167 millones, y u$s178 millones, en las últimas dos semanas de enero.

"Febrero comenzó mejor de lo que se esperaba, en lo que será un mes desafiante por la caída de la demanda de pesos – y mayor demanda de dólares -, combinado a que es el mes de menor liquidación de granos históricamente. Sin embargo, es justamente la mayor liquidación de granos lo que está compensando la demanda de dólares. Los mayores precios de los granos están teniendo resultados en el mercado de cambios local", explicaron desde la correduría Portfolio Personal Inversiones (PPI), aunque aclararon que todavía es prematuro para marcar la tendencia del mes.

Pese a las compras de la autoridad monetaria, las reservas brutas bajan en la semana a cerca de u$s39.000 millones, producto de sendos pagos a organismos internacionales, y de la caída del oro.

Dólar blue

El blue sufrió su quinta baja semanal consecutiva, al ceder otros $2 hasta los $151, pero dejó de ser el más barato del mercado, luego de la brusca baja del "contado con liqui" sobre el cierre de las operaciones de este viernes.

En un mercado con escasa liquidez, y más vendedores que compradores, el paralelo rebotó esta jornada $1 (fue su primera suba desde mediados de enero), luego de hundirse el jueves $3.

A $151, el billete informal, operó durante casi toda la rueda por encima de los dólares financieros pero finalmente cerró por encima del dólar MEP (entorno a $149), y del CCL, que culminó con una merma de $5.

Con el repunte del último día de la semana, la brecha con el oficial mayorista terminó en el 71,6%, tras tocar el nivel más bajo desde el 22 abril de 2020.

El lunes, el blue ya había perforado el nivel del dólar solidario, pero el jueves, de la mano de su mayor caída diaria desde principios de enero, se ubicó por debajo del "contado con liqui", que superó los $152, y casi igual al MEP, que cerró cerca de $150.

Cabe recordar que en enero la cotización del dólar informal había caído $13 en enero pasado, y en lo que va de febrero, acumula una merma de $2.

En el mercado, explican que la fuerte baja del blue en la víspera respondió al alto grado de iliquidez en el mercado paralelo: "Las operaciones se derrumbaron, hay muy poca actividad y en general, no hay pesos para presionar sobre los precios. Por ahora es un mercado con escaso volumen", comentaron desde una mesa de dinero. "No hay que olvidarse que no hay mucha capacidad de ahorro en la gente, ingresos deprimidos y falta de trabajo" agregaron.

A la par, operadores remarcaron que "muchos comerciantes están vendiendo sus dólares para pagar los sueldos" y cancelar deudas, lo que presionó aún más a la cotización informal.

Kalos explicó a Ámbito que la reducción mes a mes de la liquidez monetaria, traccionada por "la combinación del verano, sumado a que muchas empresas se encuentran sin disponibilidad de efectivo", provocó que haya mayor oferta que demanda en el mercado del blue que "es muy chico, se mueve mucho con pequeñas variaciones, y necesita de dinero en efectivo ya que es extremadamente raro encontrar a alguien que te acepte una transferencia por una operación que se hace por fuera del mercado legal".

El analista advirtió, de todos modos, que la baja de la cotización "no necesariamente es algo que se vaya a sostener" ya que el blue "al estar más barato que el solidario, es de esperar que haya un arbitraje y se reactive la demanda".

Asimismo, Walter Morales, presidente de Wise, indicó este medio que el retroceso del paralelo responde básicamente a dos factores: por un lado, a "la percepción de que el dólar no se va a ajustar rápidamente", y, por otro, a "la necesidad de las empresas de inyectar pesos para abastecer a una demanda que está creciendo" de a poco.

Sobre el segundo punto, Morales remarcó que "hay que entender que en la Argentina el 35% de lo que se vende no se declara al fisco, por ende, un porcentaje similar de las compras tiene que realizarse con pesos no declararos. Acá es donde entran a jugar los billetes resultantes de la venta del blue".

Tras tocar un pico de $195 a fines de octubre de 2020, el blue comenzó a recorrer un sendero a la baja que llevó la cotización hasta los $146 el 10 de diciembre. Amagó con repuntar a fin de 2020 pero desde que comenzó el nuevo año que no da síntomas de despegue.

Dólar en el mundo

El dólar se depreciaba ante el euro, después de que el reporte de empleo en Estados Unidos conocido el viernes sugirió que algunos operadores podrían haber exagerado la fortaleza de la recuperación económica del país frente a la pandemia de coronavirus.

Tras el reporte, el euro subía un 0,6% frente al dólar, su mayor ganancia diaria en dos semanas.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedía un 0,4%, pero aún acumulaba un avance semanal del 0,7%.

El informe mostró que el crecimiento del empleo en Estados Unidos rebotó menos de lo esperado en enero y que la pérdida de trabajos del mes previo fue más profunda de lo inicialmente pensado, lo que fortaleció el argumento en favor de más ayuda del gobierno para impulsar una recuperación de la pandemia del COVID-19.

La divisa estadounidense bajaba un 0,1% frente a su par japonés, a 105,43 yenes.

Analistas e inversores han estado evaluando si la fortaleza del dólar de este año ha sido una reacción temporal al desplome del 7% de 2020, o si se trata de un cambio a más largo plazo alejándose del pesimismo en torno al billete verde.

El índice dólar acumula un alza del 1,3% en el año. Su avance se ha visto respaldado por el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo, que llevó a los operadores a posicionarse a favor de un gasto fiscal masivo.

La medida subió en cada uno de los cuatro primeros días de esta semana y antes del reporte laboral estaba en camino de una mejora semanal del 1,1%, la mayor desde el 1 de noviembre.