Lo mejor que nos puede pasar: dólar debajo de $400 y la inflación al 90%

Los mercados reaccionaron positivamente desde la asunción de la nueva ministra de economía, Silvina Batakis. Los bonos en pesos recuperaron precio y las próximas licitaciones serán un éxito ya que, buena parte de lo que se pone en juego, está en manos del Estado. El Banco Central pisó nuevamente el tipo de cambio mayorista, evidenciando que está cómodo con la cotización actual, ergo no ve atraso cambiario.

El problema sigue siendo importante con los bonos en dólares y la cotización de los dólares alternativos. Los bonos en dólares se encuentran en los niveles más bajos de su historia, a precios irrisorios y esto denota la falta de confianza de los inversores del exterior en el país. El bono AL30 vale U$S 18,00, precio de default. El dólar contado con liquidación $ 292.

El BCRA domó a billetazos al mercado de los bonos en pesos. Una letra del Tesoro a 109 días rinde el 71% anual, mientras que una letra ajustada por inflación a 99 días rinde inflación menos 5%. Esto estaría descontando una inflación en torno del 76% anual por ahora.

Los bonos en pesos que ajustan por inflación, como el caso del T2X4 que vence el 26 de julio de 2024, llegaron a rendir inflación más 25% anual, hoy rinden inflación más 7,3% anual.

Esto nos muestra que el gobierno se abrió paso a silletazos para recomprar deuda en pesos y, en esta semana, logró que el sector privado lo acompañe.

El dólar mayorista está aumentando a un ritmo del 4,9% en el mes de julio, lo que implicaría una suba del 57,7% en un año. No vemos en lo inmediato un salto en la cotización del dólar mayorista, el gobierno trabajará en reducir la brecha con los dólares alternativos. Hoy el dólar bolsa vale $ 279 y la brecha asciende al 120%.

Una mirada a las reservas y los pasivos monetarios

Para bajar el precio de los dólares alternativos es necesario subir las reservas o bajar los pasivos monetarios. El gobierno no genera confianza por ende no ingresan dólares por el mercado oficial a $ 128. Si alguien trae dinero a la Argentina lo hace a través del dólar contado con liquidación a $ 292, en este caso la brecha es del 129%.

Los pasivos monetarios del Banco Central son el reflejo de la emisión necesaria para financiar el déficit de Tesorería o la compra de bonos en pesos en el mercado. La ministra de economía está trabajando en déficit cero, si lo logra, la emisión dejará de ser un problema, con lo cual los pasivos monetarios subirían a un menor ritmo. Si el déficit es cero, seguramente no necesitará emitir para comprar bonos. Por ende, la clave pasa por lo fiscal.

En la actualidad el dólar de equilibrio se encuentra en un amplio rango entre $ 273 y $ 315, con la falta de volumen político que tiene la ministra, todo hace pensar que el mercado seguirá descontando momentáneamente los valores actuales, no podemos pensar en una fuerte baja, tampoco en subas importantes, al menos hasta que a la ministra la veamos en acción. Esto quiere decir que se quiere ver el resultado fiscal del mes de julio 2022, eso ocurrirá recién el 20 de agosto próximo, casi una eternidad.

Si la ministra de economía cumple con su palabra de que gastará lo que ingresará, el escenario económico no será peor de lo hasta ahora vivido. Cualquier contratiempo en los planes de acción dispararía una nueva suba de los dólares alternativos, a niveles que sería mejor no proyectar.

Lo que viene

Creemos que viene una nueva política monetaria en el marco de una vieja política cambiaria. El gobierno necesita domar la cantidad de pesos que hay en la economía, disciplinar al mercado de pesos y lograr que los pesos sobrantes no vayan a dólar o precios.

La tasa de interés comenzaría a ser más elevada, de esta forma será positiva contra la inflación, y generaría un incentivo a colocaciones en pesos. Sería central que el gobierno logre bajar los índices de inflación, no obstante, mientras tenga las importaciones cerradas, los precios serán difíciles de domar. La inflación de julio promete ser más elevada que la inflación de junio.

Respecto al dólar mayorista, el gobierno cree que tiene un precio competitivo, por ende, no prepara un fuerte aumento en las cotizaciones, seguirá corriendo de atrás a la tasa de inflación.

El Banco Central tiene reservas muy escasas, se ubican en torno de los U$S 40.000 millones, la baja de las materias primas agrícolas fue muy fuerte y esto dificultará el ingreso de dólares al país. La soja en Estados Unidos a cosecha vale U$S 490 y el maíz a cosecha U$S 231, se fueron los precios de U$S 600 y U$S 300 que veíamos hace un tiempo atrás.

El campo liquidó a buen ritmo maíz, vendió 32,1 millones de toneladas sobre una cosecha estimada de 49,2 millones, en soja vendió 20 millones de toneladas sobre una cosecha estimada de 40 millones de toneladas. No queda una montaña por vender, lo normal de cualquier año.

Conclusión

. - Seguimos con la vieja política cambiaria que nos dice que el tipo de cambio a los precios actuales es competitivo, por ende, a no esperar subas de dólar mayorista, hay que vivir con lo que tenemos subas entre el 4,0% y 5,0% mensual, por debajo de la tasa de inflación esperada.

. - La tasa de interés será más elevada, no sabemos si positiva contra la inflación, pero será alta. Esto nos empuja a una recesión y problemas en la cadena de pagos.

. - La inflación no se detendrá ya que muchos productos locales tienen componentes importados y la importación, al estar cerrada, estos productos no tienen precio de reposición.

. - Sería vital que el gobierno se muestre unificado, logre un estricto control de caja, baje los niveles de emisión a la mínima expresión y, por algún medio que desconozco, pueda incrementar las reservas.

. - Como las metas del párrafo anterior son muy ambiciosas, creo probable que sigamos con un escenario de alta inflación, tipo de cambio planchado y tasas altas, los tres componentes de una recesión inevitable.

. - El mercado nos muestra que el plazo fijo UVA es la mejor elección en este escenario, con la probabilidad a un año vista de una inflación en torno del 90%, el plazo fijo UVA a 90 días pre cancelable me dejaría una tasa del 91% anual.

. - A los precios actuales de los bonos en dólares, sería recomendable comprar, están en precios ridículos, y si la ministra logra estabilizar los mercados, el AL30 que hoy vale U$S 18,00 debería valer como mínimo U$S 30.

. - El mejor escenario que tiene Argentina por delante es que la inflación se estabilice en torno del 90% anual, y que los dólares alternativos no estén por encima de $ 400 a fin de año. Por más voluntad que pongan los funcionarios de economía y el Banco Central el problema es político, falta confianza, si alguien la consigue acercarla a Balcarce 50.