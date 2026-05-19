En Irán, civiles ya toman clases de uso de armas ante la posibilidad de nuevos ataques de EEUU e Israel + Agregar ámbito en









Pese a que continúan las negociaciones de paz, en Teherán se preparan para nuevos ataques. Los encuentros son, según los soldados-profesores, "totalmente voluntarios".

Los talleres se limitan por ahora a enseñar el manejo de los kalasnikovs, "pero si Dios quiere también se utilizarán otras armas para estos entrenamientos", amplía uno de los soldado-intructores.

En medio de la incertidumbre por la reanudación la guerra entre Irán, EEUU e Israel, en varias plazas públicas de Teherán se brindan clases públicas de carga y descarga de rifles kalashnikov, para civiles. Según reportes internacionales, los encuentros duran apenas media hora, y los soldados presentan los diferentes tipos de munición y los pasos a seguir para montar o desmontar el fusil de asalto, con la ayuda de paneles explicativos.

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Desde hace unos días, los encuentros se han repartido por toda la capital, en medio de frágil pero continuo alto al fuego, vigente desde el 8 de abril. "La respuesta de la gente, tanto de hombres como de mujeres, es extraordinaria. "La participación es totalmente voluntaria", asegura Nasser Sadeghi, miembro de los Guardianes de la Revolución, desde la plaza Hafte Tir. "El objetivo es promover la cultura del mártir y vengar la sangre de nuestro líder", agrega Tir, en referencia al líder supremo Alí Jameneí, asesinado en los ataques que iniciaron la guerra, el pasado 28 de febrero.

Los talleres se limitan por ahora a enseñar el manejo de los kalashnikovs, "pero si Dios quiere también se utilizarán otras armas para estos entrenamientos, según lo que las autoridades consideren pertinente".

"Cada vez que nuestro guía, el más querido para nosotros, nos dé la orden, iremos al combate", promete, considerando que las hostilidades deben continuar hasta que se haya "vengado legítimamente la sangre de nuestro líder".

"En las circunstancias que nos impone actualmente EEUU y que no perdonan ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los ancianos, aprender a disparar, saber manejar un arma, forma parte de nuestro deber", considera una madre de familia de 39 años. "Así, si fuera necesario, podríamos usarla".

Irán celebra bodas públicas de parejas dispuestas a sacrificarse en la guerra contra EEUU e Israel bodas iran (1) EFE/Abedin Taherkenareh Como parte de una campaña para elevar el ánimo de la población, el gobierno de Irán organizó un festival de bodas colectivas en Teherán. Las parejas participantes forman parte de un programa oficial patrocinado por el Estado, en el cual manifiestan formalmente su total disposición a "sacrificar sus vidas" en un eventual conflicto bélico contra Estados Unidos e Israel. El gobierno iraní recurrió a la televisión pública para difundir estos actos. Los matrimonios masivos se celebraron al amparo de un inestable cese al fuego que contuvo los enfrentamientos iniciados el 28 de febrero. No obstante, la paz pende de un hilo ante las continuas amenazas de intervención armada lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump. Los participantes de estas bodas están inscritos en el plan oficial de "autosacrificio" (Jan-Fada), diseñado para coordinar acciones civiles de alto riesgo en caso de guerra, tales como escudos humanos en infraestructura eléctrica estratégica. Las esferas gubernamentales de Irán aseguran que la convocatoria sumaron millones de personas en todo el territorio nacional, destacando la adhesión voluntaria del presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y del presidente de la república, Masud Pezeshkian.

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