Donald Trump anunció una plataforma que pretende desafiar a los bancos

'The Defiant Ones' se presenta como una respuesta a la desigualdad financiera, explicó Donald Trump. Sus hijos publicaron mensajes en sus redes sociales a favor de la industria.

Bajo el nombre de 'The DeFiant Ones', Trump no ha dado más detalles, pero ha escrito este mensaje en su red social, Truth Social: "Durante demasiado tiempo, el estadounidense medio ha sido aplastado por los grandes bancos y las élites financieras. Es hora de que nos defendamos juntos".