Papamóviles de León XIV: las diferencias entre los modelos que utilizará en Argentina, Uruguay y Perú

Durante su gira por Sudamérica, el pontífice utilizará vehículos especialmente adaptados para garantizar su seguridad y facilitar el contacto con los fieles. Desde las Toyota Hilux argentinas hasta las Chevrolet Colorado peruanas, cada país desarrolló soluciones diferentes para los traslados papales.

La visita del papa León XIV a Sudamérica estará acompañada por una serie de vehículos especialmente preparados para sus desplazamientos por Argentina, Uruguay y Perú . Aunque todos deberán cumplir con los protocolos establecidos por el Vaticano , los distintos modelos presentan diferencias en sus características mecánicas, estructuras de protección, sistemas de accesibilidad y tecnologías de propulsión.

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En Argentina, la automotriz Toyota adaptó dos camionetas Hilux de fabricación nacional, destinadas a las actividades previstas en Buenos Aires y Córdoba . Por su parte, Uruguay contará con una Fiat Titano modificada por la empresa Nordex y un pequeño vehículo eléctrico desarrollado a partir de un carrito de golf. En Perú, la compañía General Motors preparó dos unidades Chevrolet Colorado , con una cabina desmontable y una escalera retráctil.

Las diferencias entre los vehículos responden a las necesidades particulares de cada recorrido, aunque todos comparten un objetivo central: permitir que el Papa pueda desplazarse de manera segura y mantener la cercanía con las multitudes que participarán de sus actividades.

La automotriz Toyota Argentina presentó oficialmente uno de los dos papamóviles que utilizará León XIV durante su visita al país, programada entre el 8 y el 11 de noviembre . Ambas unidades fueron desarrolladas sobre la plataforma de la Toyota Hilux , una camioneta fabricada en la planta industrial de Zárate , provincia de Buenos Aires.

La compañía confirmó que los dos vehículos fueron adaptados y donados para acompañar las actividades del pontífice. Una de las unidades estará destinada a los recorridos por Buenos Aires, mientras que la segunda fue trasladada a Córdoba, donde permanecerá bajo custodia de Gendarmería Nacional hasta su utilización.

La presentación se realizó en el concesionario Kansai, con la participación del nuncio apostólico en Argentina, Michael Wallace Banach, quien asistió en representación de la Santa Sede.

Los trabajos de transformación estuvieron a cargo de Vallé Equipamientos, una empresa especializada en carrozado y equipamiento vehicular, con siete décadas de trayectoria e instalaciones en Córdoba y Buenos Aires. La logística de transporte fue responsabilidad de Furlong, mientras que Kansai intervino en las gestiones con el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina.

Si bien se confirmó que las camionetas recibieron modificaciones para cumplir con los requerimientos técnicos y de seguridad, no se difundieron detalles completos sobre su configuración final, el nivel de blindaje o las características específicas de protección.

La elección de la Hilux también tiene un significado industrial: se fabrica en Argentina desde 1997 y es uno de los modelos más representativos de la producción automotriz nacional.

Uruguay adaptó una Fiat Titano 35 especialistas durante dos meses

En Uruguay, el principal papamóvil fue desarrollado sobre la base de una Fiat Titano, una camioneta que recibió importantes modificaciones en las instalaciones de la empresa Nordex.

El proyecto demandó aproximadamente dos meses de trabajo y la participación de 35 especialistas, entre ingenieros, herreros, montadores, tapiceros, carroceros y pintores.

El gerente del departamento de Ingeniería de Nordex, Marcelo Fianza, explicó que uno de los primeros desafíos fue transformar la estructura original del vehículo.

La camioneta utilizada como base era una pick-up de doble cabina, mientras que el diseño requerido para el pontífice necesitaba una configuración de cabina simple, con mayor espacio para el sector posterior.

Entre las principales modificaciones se incorporaron un asiento central giratorio y regulable, dos lugares adicionales para acompañantes y una escalera hidráulica destinada a facilitar el ingreso y descenso del Papa.

El vehículo también cuenta con una estructura de protección frente a las condiciones climáticas, especialmente ante la posibilidad de lluvias. Sin embargo, a diferencia de otros papamóviles utilizados en visitas anteriores, la Fiat Titano uruguaya no posee blindaje.

La decisión permite mantener una estructura abierta y favorecer el contacto visual entre el pontífice y los fieles durante los recorridos por Montevideo, Paysandú y Florida.

En cuanto a su presentación, incorpora la matrícula oficial del Vaticano, además de banderines y escudos papales. Desde la Santa Sede destacaron el trabajo realizado y calificaron el resultado como “una obra de arte”, según relató Fianza. Una vez finalizada la visita, el vehículo será donado a la Iglesia católica uruguaya, donde permanecerá como recuerdo de la gira apostólica.

Uruguay adaptó un Fiat Titano. Archivo

El mini papamóvil eléctrico que utilizará León XIV en Uruguay

Además de la Fiat Titano, Uruguay dispondrá de un segundo vehículo diseñado para facilitar los desplazamientos del pontífice en espacios donde una camioneta convencional podría encontrar dificultades.

Se trata de un mini papamóvil eléctrico, desarrollado a partir de un carrito de golf estándar de 464 kilogramos, que posteriormente fue acondicionado por Toyota.

El vehículo fue presentado en la rambla de Montevideo, en un sector que incorporó los colores blanco y amarillo característicos del Vaticano. Una de las principales modificaciones consistió en reorganizar el espacio interior para permitir el traslado de cuatro a cinco ocupantes. También se instaló una estructura de apoyo que permitirá que León XIV viaje de pie durante determinados recorridos.

En materia mecánica, los responsables del proyecto prestaron especial atención al funcionamiento del sistema eléctrico, con el objetivo de evitar aceleraciones repentinas y garantizar desplazamientos suaves.

El vehículo tendrá una terminación de color blanco y contará con el escudo oficial del Papa tanto en los laterales como en la parte frontal. Su principal diferencia respecto de los otros modelos será su menor tamaño y propulsión eléctrica, características que facilitarán su utilización en sectores de acceso limitado.

Perú preparó dos Chevrolet Colorado con cabina desmontable y escalera retráctil

Para la visita de León XIV a Perú, General Motors desarrolló dos papamóviles a partir de camionetas Chevrolet Colorado. Uno de los vehículos fue presentado en la Nunciatura Apostólica, durante una ceremonia en la que recibió la bendición del cardenal Pedro Barreto.

El proyecto se concretó en un plazo particularmente reducido. Según explicó Diego Novoa, country manager de General Motors Perú, los equipos de ingeniería de Brasil trabajaron junto con especialistas peruanos y mantuvieron una coordinación permanente con las autoridades del Vaticano. “En tan solo 24 días logramos transformar dos Chevrolet Colorado en vehículos especialmente diseñados para la misión pastoral del Santo Padre”, indicó Novoa.

Entre las modificaciones realizadas se destacan el refuerzo de la estructura, la instalación de una cabina desmontable y la incorporación de una escalera retráctil para facilitar el acceso del pontífice.

Estas adaptaciones permitirán que León XIV pueda ingresar al vehículo y saludar a los fieles durante sus desplazamientos. El nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco Gualtieri, destacó que la función de estas unidades va más allá de los aspectos ceremoniales.

“El papamóvil no es simplemente un símbolo de solemnidad, sino un instrumento al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia”, sostuvo. Asimismo, remarcó la importancia del contacto directo entre el Papa y las personas que participen de las actividades.

“Su función es esencialmente una función pastoral. Permite que el Papa, mientras recorre las calles, pueda saludar y bendecir a los fieles acercándose a ellos”, explicó.

El papamóvil que utilizará en Perú. ESW

Cuáles son las principales diferencias entre los papamóviles de Argentina, Uruguay y Perú

Aunque los modelos fueron desarrollados a partir de vehículos distintos, todos responden a las necesidades de seguridad, accesibilidad y visibilidad establecidas para los traslados papales.

Argentina: Toyota Hilux - Dos unidades de fabricación nacional, destinadas a Buenos Aires y Córdoba.

Toyota Hilux - Dos unidades de fabricación nacional, destinadas a Buenos Aires y Córdoba. Uruguay: Fiat Titano - Asiento giratorio, escalera hidráulica y estructura abierta sin blindaje.

Fiat Titano - Asiento giratorio, escalera hidráulica y estructura abierta sin blindaje. Uruguay: Mini papamóvil Toyota - Propulsión eléctrica, tamaño compacto y espacio para viajar de pie.

Mini papamóvil Toyota - Propulsión eléctrica, tamaño compacto y espacio para viajar de pie. Perú: Chevrolet Colorado - Cabina desmontable, estructura reforzada y escalera retráctil.

La principal diferencia de la Toyota Hilux argentina es su origen industrial, ya que fue fabricada en el país y posteriormente adaptada por empresas especializadas.

La Fiat Titano uruguaya, en cambio, se destaca por su estructura abierta y su sistema de acceso hidráulico, mientras que el mini papamóvil eléctrico ofrece una alternativa para desplazamientos en lugares reducidos.

Por su parte, las Chevrolet Colorado peruanas incorporan una cabina desmontable y una escalera retráctil, desarrolladas durante un proceso de transformación que demandó apenas 24 días.

En cuanto al blindaje, solamente se confirmó expresamente que el modelo principal de Uruguay no cuenta con esa protección. No se difundieron especificaciones equivalentes sobre las unidades argentinas y peruanas.

Los requisitos de seguridad que deben cumplir los papamóviles del Vaticano

Más allá de las diferencias entre fabricantes y modelos, los papamóviles deben ajustarse a una serie de criterios técnicos y protocolares coordinados por la Santa Sede y las autoridades de cada país anfitrión.

Uno de los aspectos fundamentales es la visibilidad del pontífice, ya que el vehículo debe permitir que las personas puedan observarlo durante sus desplazamientos. Para ello, suelen incorporarse plataformas elevadas, asientos especiales, estructuras de apoyo y barras de sujeción que facilitan los movimientos del Papa.

Otro requisito importante es la circulación a baja velocidad, generalmente entre 5 y 10 kilómetros por hora en sectores con grandes concentraciones de público. Los vehículos deben mantener un funcionamiento estable durante trayectos prolongados, con detenciones frecuentes y desplazamientos controlados.

En materia de seguridad, las configuraciones pueden ser abiertas o cerradas según la evaluación de riesgos de cada visita. También se contemplan refuerzos estructurales y espacios destinados a los equipos de custodia.

Finalmente, los papamóviles incorporan elementos de identificación institucional, como el escudo papal, la matrícula del Vaticano y los símbolos correspondientes al pontífice.

De esta manera, Argentina, Uruguay y Perú prepararon vehículos con características diferentes para acompañar la gira de León XIV, combinando desarrollos industriales locales con los requerimientos de seguridad y las necesidades pastorales de la Iglesia católica.