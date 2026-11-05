El oro supera los u$s4.100 y registra su mayor rebote desde agosto tras la derrota electoral de Donald Trump

El metal precioso llegó a subir 2,1% y se acercó a los u$s4.150 por onza, impulsado por la caída del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

El metal llegó a registrar un avance de más del 3%.

El oro extendió su recuperación este jueves 5 de noviembre y volvió a superar los u$s4.100 por onza , impulsado por el debilitamiento del dólar y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El movimiento se produjo después de la contundente victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas, que reconfiguró las expectativas de los inversores sobre el margen de maniobra económico del presidente Donald Trump.

El metal precioso llegó a avanzar 2,1% hasta ubicarse cerca de los u$s4.146 por onza pero después se moderó a u$s4.129 , después de registrar una suba superior al 3% durante la jornada anterior, su mayor incremento diario desde agosto. De esta manera, logró consolidarse nuevamente por encima del umbral de los u$s4.000, un nivel que el mercado sigue de cerca tras varios meses de correcciones.

El oro al contado registraba una suba del 1,9% y cotizaba a u$s4.139,29 por onza, mientras que el índice Bloomberg Dollar Spot retrocedía 0,2%, luego de haber perdido 0,4% durante la sesión previa.

La recuperación del metal se produjo en un escenario de mayor incertidumbre política en Estados Unidos, donde el resultado electoral alimentó las expectativas de que la nueva composición del Congreso limite algunas iniciativas fiscales y de gasto de la administración republicana.

La victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso provocó una reacción en los mercados financieros, especialmente en el dólar y los bonos del Tesoro estadounidense.

Los inversores comenzaron a reconsiderar las perspectivas de la política fiscal de Washington ante la posibilidad de que el Gobierno de Trump enfrente mayores dificultades para avanzar con parte de su agenda económica.

En ese contexto, los rendimientos de los bonos del Tesoro profundizaron sus caídas y el dólar perdió terreno frente a otras monedas, dos factores que favorecieron la recuperación del oro.

La relación responde a que el metal precioso no ofrece intereses. Por lo tanto, cuando disminuyen los rendimientos de los activos de renta fija, se reduce el costo de oportunidad de mantener posiciones en oro.

Al mismo tiempo, un dólar más débil abarata su adquisición para los inversores que operan con otras monedas, lo que puede contribuir a fortalecer la demanda internacional. Christopher Wong, estratega de Oversea-Chinese Banking Corp., advirtió que la reacción de los activos todavía responde principalmente a las expectativas de los inversores y no necesariamente a modificaciones concretas en la política económica estadounidense.

El especialista sostuvo que, por ahora, los mercados están intentando anticipar las consecuencias del nuevo escenario político sobre la evolución de las tasas de interés y las condiciones financieras.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro profundizaron sus caídas y el dólar perdió terreno frente a otras monedas Depositphotos

La caída del petróleo también favorece al oro

Otro factor que contribuyó a la recuperación del metal precioso fue la fuerte baja de los precios internacionales del petróleo. Los futuros del Brent profundizaron sus pérdidas después de perforar el miércoles los u$s100 por barril por primera vez desde principios de octubre.

El movimiento se produjo luego de que Trump restara importancia a la posibilidad de nuevos ataques contra Irán tras el resultado electoral, una señal que redujo parcialmente las preocupaciones sobre una escalada del conflicto. La evolución del petróleo tiene un impacto directo sobre las expectativas inflacionarias y, en consecuencia, sobre las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Una caída sostenida de los precios de la energía podría contribuir a moderar las presiones sobre la inflación y reducir la necesidad de mantener tasas de interés elevadas durante más tiempo.

En ese sentido, Wong consideró que un petróleo más barato podría ayudar a contener las expectativas inflacionarias y disminuir las presiones para que la Fed sostenga una política monetaria restrictiva.

Sin embargo, el estratega advirtió que todavía es prematuro anticipar una recuperación sostenida del oro. El metal continúa acumulando una caída superior al 20% desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, a fines de febrero. La escalada del precio de la energía durante ese período había incrementado las presiones inflacionarias y contribuido al endurecimiento de las condiciones monetarias.

Qué puede pasar con el precio del oro

La recuperación de las últimas jornadas abrió interrogantes sobre la posibilidad de que el oro haya encontrado un piso después de varios meses de retrocesos. Desde Oversea-Chinese Banking Corp. mantienen una perspectiva cautelosamente optimista, aunque condicionan un repunte sostenido a una moderación adicional de las expectativas de endurecimiento monetario de la Fed y a nuevas caídas de los rendimientos reales de los bonos estadounidenses.

En ese escenario, los inversores estarán especialmente atentos al informe de empleo de Estados Unidos, previsto para este viernes, que aportará nuevas señales sobre la evolución de la economía y las próximas decisiones de tasas.

Un mercado laboral más débil o nuevas evidencias de desaceleración inflacionaria podrían fortalecer las expectativas de una política monetaria menos restrictiva, un escenario generalmente favorable para el oro.

En paralelo, otros metales preciosos también acompañaron la recuperación. La plata avanzó 1,7% hasta los u$s53,11 por onza, después de registrar una suba cercana al 5% durante el miércoles. El platino y el paladio también operaron en terreno positivo.