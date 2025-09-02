EEUU evalúa postular a un asesor de la Casa Blanca como número dos del FMI

El actual asesor económico de la Casa Blanca surge como candidato para reemplazar a Gita Gopinath, que deja el organismo a fin de mes. La directora gerente, Kristalina Georgieva, anunciará la designación antes de las reuniones anuales de octubre.

Kristalina Georgieva, revisa actualmente los antecedentes de los posibles sucesores. Yared, uno en la lista.

El gobierno de Estados Unidos evalúa proponer a Pierre Yared , actual vicepresidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, como candidato para ocupar la segunda posición en el Fondo Monetario Internacional (FMI), señalaron este lunes a Reuters fuentes cercanas a las discusiones.

El cargo quedará vacante a fines de agosto, cuando Gita Gopinath , primera subdirectora gerente del organismo, deje su puesto para regresar a la Universidad de Harvard. Según las fuentes, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva , revisa actualmente los antecedentes de los posibles sucesores y planea anunciar su decisión antes de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, previstas para el próximo mes en Washington.

Yared, nacido en Beirut y criado en Cleveland, es doctor en Economía por el MIT y uno de los nombres mejor posicionados en la Casa Blanca. Consultado sobre su candidatura, el secretario del Tesoro, Scott Bessent , afirmó que se están evaluando “tres candidatos muy fuertes”, aunque agregó: “Me gusta mucho Pierre”.

Por tradición, Estados Unidos —principal accionista del FMI— nomina al subdirector gerente de la entidad, mientras que la Unión Europea elige al director gerente del Fondo y Washington al presidente del Banco Mundial. El cargo de número dos del FMI tiene bajo su órbita la estrategia, el desarrollo de políticas y la supervisión de los programas de préstamo .

La salida de Gita Gonopinath

La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Gita Gopinath dejará su cargo en el organismo multilateral a fines de agosto para volver a trabajar en el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard a partir del 1° de septiembre.

Luego de que la institución financiera confirmara la noticia, la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva confirmó que nombrará al sucesor de Gopinath, quien se había incorporado a la organización en 2019 como economista jefe, en "a su debido tiempo".

Por medio de su cuenta de X, la economista comunicó que "tras casi 7 años increíbles" en el FMI volvería a sus "raíces académicas" como profesora de Economía. "Estoy muy agradecida por mi tiempo en el FMI, primero como economista jefe y luego como primera subdirectora gerente", continua el texto.

"Tuve el privilegio de trabajar en estrecha colaboración en el brillante y comprometido personal del FMI, los colegas de la gerencia, el directorio ejecutivo y las autoridades nacionales", afirmó la funcionaria indio-estadounidense.

"Estoy especialmente agradecida a Kristalina Georgieva y a su predecesora Cristine Legarde por la oportunidad única en la vida de servir a los miembros del FMI durante un período de desafíos sin precedentes", aseguró.