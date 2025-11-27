Mar del Plata: una mujer murió tras caer desde una plataforma en mal estado en un acantilado + Seguir en









Leticia Lembi, de 33 años, perdió el equilibrio mientras intentaba tomarse una foto en la zona de Los Acantilados. La Justicia confirmó que se trató de una muerte accidental.

Leticia Lembi, periodista de 33 años, murió al perder el equilibrio mientras intentaba tomarse una fotografía en la zona de Barranca de Los Lobos.

Una mujer de 33 años murió este miércoles luego de caer desde una escalera de 25 metros en una playa del sur de Mar del Plata, en un accidente que ocurrió cuando la víctima intentó tomarse una foto y perdió el equilibrio sobre una plataforma deteriorada por el paso del tiempo.

El hecho sucedió alrededor de las 18:45 en la zona de Los Acantilados, a la altura del kilómetro 535 de la Ruta 11. Allí, Leticia Lembi se encontraba con un primo y un grupo de amigos, frente a la Estancia La Moringa y el sector conocido como Barranca de Los Lobos. Según informó La Capital de Mar del Plata, la estructura presentaba un piso de hormigón en muy mal estado, erosionado desde hace años, pero aun así seguía siendo utilizada por turistas como mirador para fotografías.

lembeta-1024x768 La escalera donde ocurrió el accidente estaba deteriorada desde hace años y se había convertido en un punto elegido por turistas para sacar fotos. Diario La Capital Tras la caída, el impacto fue fatal. Los acompañantes de Lembi pidieron ayuda de inmediato y, minutos después, arribaron bomberos de San Patricio, una ambulancia del SAME, equipos municipales, patrulleros y el equipo de Rescate y Riesgos Especiales, que logró extraer el cuerpo. El fiscal Carlos Russo también acudió al lugar y determinó que el caso quedaría caratulado como muerte accidental.

Una estructura denunciada por su peligrosidad La escalera donde ocurrió la tragedia ya había sido señalada en varias oportunidades por su deterioro. Cuatro meses atrás, el medio Mar del Plata Notidata publicó un video en YouTube mostrando el estado crítico del acceso. La grabación exhibe bordes inseguros, ausencia de medidas de protección y alturas considerables. “Entrada a escalera de barranca de los lobos. Precaución, no recomendable para niños”, había advertido el sitio en el título de la publicación.

Embed Quién era Leticia Lembi Lembi era periodista y estaba muy vinculada a los medios de Tres Arroyos. Había estudiado en el Colegio Holandés y luego completó la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata. Su trabajo principal era como coordinadora en Onlera, una consultora fundada por su primo, Santiago Escudero, quien estaba junto a ella cuando ocurrió el accidente. También realizaba tareas de verano en La Voz del Pueblo como corresponsal en Claromecó.

Amante de los animales, formaba parte de una familia reconocida en Tres Arroyos: su padre fue dueño de Casa Evaristo, un comercio emblemático que funcionó durante 80 años. El 5 de julio de 2021, una mujer de 35 años cayó de un acantilado en Playa Serena y sufrió heridas graves tras una caída de la misma altura, lo que evidencia el riesgo persistente en varias zonas costeras del sur marplatense.