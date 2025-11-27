Una luchadora de MMA agredió a dos agentes de la Guardia Civil durante un vuelo y terminó detenida + Seguir en









La deportista Sinead Kavanagh agredió a dos agentes durante un vuelo en Gran Canaria, obligó a abortar el despegue y quedó bajo investigación judicial.

La luchadora de MMA Sinead Kavanagh fue reducida tras agredir a dos guardias civiles dentro de un vuelo que debía despegar desde Gran Canaria.

La luchadora de MMA Sinead Kavanagh agredió a dos agentes de la Guardia Civil durante un vuelo de Ryanair detenido en Gran Canaria, en un episodio que obligó a abortar el despegue y provocó tensión entre los pasajeros. La deportista, de 39 años, terminó detenida y quedó bajo investigación por lesiones y atentado contra la autoridad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La intervención policial se produjo luego de que la tripulación solicitara asistencia debido al comportamiento agresivo de Kavanagh en la aeronave con destino a Dublín. Su reacción violenta provocó que el piloto cancelara el despegue, hecho que generó el enojo y el temor del resto de los pasajeros.

Una luchadora de MMA X: @AUGC_Comunica Cuando los agentes ingresaron al avión, la luchadora se resistió a abandonar su asiento y terminó golpeando a los uniformados, que sufrieron heridas de consideración y debieron ser hospitalizados. Tras varios minutos de tensión, la especialista en boxeo, jiu-jitsu, lucha libre y muay thai pudo ser reducida y permaneció detenida dentro del aeropuerto durante la noche del lunes.

La Justicia española la liberó, pero seguirá bajo investigación Este martes, Kavanagh fue puesta a disposición del juzgado de guardia de Telde, que decidió otorgarle la libertad provisional mientras avanza la causa. La deportista enfrenta cargos por lesiones y atentado contra la autoridad.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) calificó lo ocurrido como una “vergüenza” y denunció que sus agentes carecen de herramientas no letales para reducir a personas entrenadas. En un mensaje difundido por redes sociales, remarcaron: “Somos la única defensa del ciudadano y nos enfrentamos a profesionales del combate a mano limpia”, además de exigir que su labor sea reconocida como una profesión de riesgo.

Quién es Sinead Kavanagh, la peleadora involucrada en el incidente Sinead Kavanagh, nacida en Dublín en 1985, es una reconocida competidora de Bellator en la categoría de peso pluma. Se formó inicialmente en el boxeo olímpico, disciplina en la que ganó múltiples títulos nacionales antes de iniciarse profesionalmente en las artes marciales mixtas en 2015. 0_Sinead-Kavanagh Sinead Kavanagh, reconocida peleadora de Bellator, enfrenta cargos por lesiones y atentado contra la autoridad tras el incidente en el avión. INPHO Su estilo agresivo y su potencia la llevaron rápidamente a destacarse en el circuito europeo, llegando a disputar el título mundial frente a Cris Cyborg en 2021. Además de su trayectoria deportiva, su vida se caracteriza por una historia de superación personal marcada por dificultades económicas y familiares en Ballymun, su barrio de origen. Amiga cercana del excampeón de UFC Conor McGregor, la luchadora es considerada una de las atletas irlandesas más respetadas del circuito, conocida por su resiliencia y su capacidad para mantenerse competitiva durante casi una década.

Temas MMA

Vuelos