Efecto cepo y crisis: en mayo hubo 4 veces más gente vendiendo dólar ahorro que comprando

Además, vale recordar que todavía está vigente la restricción en cantidades, que indica las personas solo pueden adquirir u$s200 por mes.

A todo esto se le suma el contexto socioeconómico, con un incremento del desempleo y un deterioro de los salarios reales, dos factores que quitaron capacidad de ahorro a la población e incluso conducen a la necesidad de vender ahorros para llegar a fin de mes.

Por otra parte, cabe resaltar que el resultado general acumulado de la FAE por operaciones del sector privado no financiero fue de u$s440 millones, lo cual transformó a este componente del balance cambiario en el segundo que más dólares le aportó a la autoridad monetaria, detrás del resultado positivo por el comercio de bienes.

¿Por qué conviene comprar dólar MEP?

Si bien las brechas entre el dólar ahorro y los paralelos se redujeron en los últimos meses, todavía el primero permanece como el tipo de cambio más caro del mercado ya que el MEP cerró junio en los $1.347,96 y el blue opera actualmente en los $1.365.

El dólar MEP no solo es más atractivo que el “ahorro” por el precio sino también porque no tiene restricciones en cantidades. La operatoria para adquirir estos dos tipos de cambio no varía demasiado ya que ambos pueden comprarse en el banco de confianza, con la simple apertura de una cuenta en dólares. El paso adicional para comprar dólar “bolsa” es la apertura de una cuenta custodia o comitente, que es la que permite operar acciones y bonos.

El MEP también puede conseguirse a través de una sociedad de bolsa. En algunos casos las entidades financieras realizan toda la operación, mientras que en otros es la persona la que debe primero comprar el bono Global 2030 (AL30) o el Global 2030 (GD30) en pesos, para luego venderlo en dólares, respetando las 24 horas de “parking” (tiempo en el cual el título debe estar inmovilizado).