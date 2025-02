El autor de "Padre rico, padre pobre" vaticinó que en 2025 se hará realidad "la mayor caída del mercado de la historia"

"Los mercados se están desplomando y me preocupa que el mundo pueda estar entrando en otra Gran Depresión", se lamentó el escritor.

Robert Kisoyaki, autor del best seller "Padre rico, padre pobre".

Luego de conseguir el best seller global " Padre rico, padre pobre ", Robert Kiyosaki se convirtió en una referencia para las inversiones . En ese marco, anticipó algunas alternativas ante una inminente depreciación del mercado financiero.

A través de una publicación en redes sociales, el autor recordó que en 2014 visualizó "la mayor caída del mercado de valores de la historia" y puntualizó que "lamentablemente esa profecía se hará realidad en 2025". "Los mercados se están desplomando y me preocupa que el mundo pueda estar entrando en otra Gran Depresión”, advirtió.

En ese marco, pronosticó que "millones de personas perderán sus empleos, acciones y hogares" y subrayó que "durante años he aconsejado a la gente que haga lo que yo hago, que es comprar oro, plata y Bitcoin".

Sin embargo, aclaró que "no todos los bienes raíces tendrán buen desempeño, incluso los más baratos. Los inmuebles en peores condiciones serán los edificios de oficinas y los pequeños locales comerciales".

Además planteó que "la próxima Gran Depresión puede ser el mejor momento para hacerse muy rico… pero aún así tiene que invertir en su propia educación financiera. La gente estúpida, aquella que no tiene educación financiera real, serán los grandes perdedores" y apuntó que "el problema es que la mayoría de los graduados universitarios terminan la escuela muy endeudados y no tienen idea de lo que es un estado financiero, y no aprenden nada sobre dinero, inversiones o emprendimiento".

"Las escuelas te enseñan a convertirte en empleado, buscar seguridad laboral e invertir en el mercado de valores", analizó y concluyó: "No sigo ese consejo. Si quieres aprender más sobre el poder de un estado financiero, juega el juego de flujo de efectivo diez veces y enséñale a diez persona".

Su vaticinio sobre el Bitcoin

Kiyosaki sostiene que Bitcoin es una herramienta clave para preservar el valor y una atractiva opción de inversión. Basado en sus proyecciones, predice que el precio de Bitcoin podría alcanzar los u$s500.000 para el año 2025, impulsado en parte por el avance de la inteligencia artificial. Además, prevé que para 2030 la criptomoneda podría llegar a valorarse en un millón de dólares.

Por su parte, James Rickards, exasesor del Departamento de Defensa de Estados Unidos y cercano a Kiyosaki, también cree que el futuro traerá una gran incertidumbre financiera, lo que beneficiará al precio de Bitcoin. Kiyosaki respalda esta postura al afirmar que ya comenzó lo que él denomina como la mayor caída en la historia del mercado de valores. Según su visión, la crisis financiera se originó en 2008 con la explosión de las hipotecas de alto riesgo y aún persiste, afectando el crecimiento de Estados Unidos y del mundo.

Kiyosaki enfatiza que activos como Bitcoin, el oro y la plata están en camino de experimentar un fuerte aumento. En una publicación reciente, criticó a quienes debaten cuál es mejor entre el oro y Bitcoin, sugiriendo que estos activos reales se beneficiarán enormemente cuando la Reserva Federal pivote hacia una política monetaria más laxa, lo que, a su juicio, provocará un aumento en el valor de estos activos mientras el capital abandona inversiones menos seguras.