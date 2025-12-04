La compañía que generó miles de millones gracias a los coleccionistas está al borde de la quiebra

Durante más de una década, la empresa detrás de las figuritas más populares del mundo supo capitalizar el boom del coleccionismo: con sus muñecos de vinilo de ojos grandes y estética pop logró generar miles de millones de dólares mientras crecía su base de fans. Fue sinónimo de éxito, nostalgia y cultura pop.

Hoy, sin embargo, esa misma empresa se encuentra en una encrucijada financiera que podría marcar su fin: está al borde de la quiebra. Esa empresa es Funko.

La empresa atravesó un periodo de expansión vertiginoso cuando sus muñecos (sobre todo la línea Pop!) se convirtieron en un objeto de deseo para coleccionistas de todo el mundo. Con decenas de miles de modelos diferentes, licencias de películas, series, cómics y cultura geek en general, Funko supo explotar el mercado de la nostalgia y del fandom con éxito, convirtiéndose en un referente global del coleccionismo pop.

La icónica empresa de figuras y muñecos está atravesando una crisis que la puede llevar al cierre definitivo.

Pero ese crecimiento parece haber sido insostenible . En su informe financiero más reciente la empresa alertó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos que existen “dudas sustanciales” sobre su capacidad de continuar como empresa operativa durante los próximos 12 meses.

Las ventas netas de Funko cayeron un 14 % interanual , y a lo largo de 2025 acumuló pérdidas millonarias y una carga de deuda muy alta.

Los motivos que pusieron en peligro a la compañía

Uno de los principales problemas es la caída abrupta de la demanda: muchas tiendas minoristas redujeron su reabastecimiento, otros cancelaron pedidos y se frenó el ritmo de compra de nuevos coleccionistas.

A eso se suman problemas estructurales: sobreproducción de figuras, exceso de stock, destrucción de inventario excedente (valorado en decenas de millones de dólares), caída del valor de reventa de muchos modelos, y un contexto de aumentos en tarifas/aranceles y restricciones al comercio internacional que encarecen la producción.

La combinación de mala demanda, deudas crecientes, liquidez acotada y un mercado saturado dejó a Funko en una situación crítica: sus directivos admiten que, salvo un fuerte impulso de capital o una venta estratégica, la continuidad del negocio está en serio riesgo.