El BCE advierte que la norma actual de stablecoins amenaza la estabilidad bancaria de la UE + Agregar ámbito en









El Sistema Europeo de Bancos Centrales recomendó modificar el reglamento MiCA para eliminar la exigencia de respaldar hasta el 60% de las stablecoins en depósitos bancarios. Los detalles, en la nota.

Oposición a Depósitos: El BCE y bancos centrales de la UE se oponen a respaldar stablecoins con depósitos bancarios.

El Banco Central Europeo (BCE) y las entidades monetarias de la UE se mostraron en contra de obligar a los emisores de stablecoins a respaldar sus reservas con depósitos bancarios. Según advirtieron este martes, la medida podría contagiar la volatilidad del mercado de criptomonedas al sistema financiero tradicional y desestabilizar los depósitos de los prestamistas.

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El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), un organismo que está conformado por el BCE y los 27 bancos centrales nacionales de los países de la Unión Europea, formuló estas observaciones en respuesta a una consulta sobre el reglamento MiCA, un conjunto de normas sobre criptoactivos a escala de la UE que entró en vigor el año pasado.

Los bancos centrales de la Unión Europea propusieron reformar el reglamento MiCA para eliminar la obligación que exige a los grandes emisores de stablecoins respaldar el 60% de sus reservas en depósitos bancarios. En su reemplazo, sugieren establecer una cuota mínima de activos de alta liquidez que puedan realizarse en un plazo de uno a cinco días hábiles.

Riesgos Señalados: Advierten sobre contagio de volatilidad cripto al sistema financiero y desestabilización de depósitos. AFP Los bancos centrales también señalaron que los reguladores europeos se enfrentan a "retos importantes" a la hora de hacer cumplir la normativa sobre criptomonedas de la Unión, ya que las empresas del sector que incumplen la normativa siguen teniendo acceso a los clientes de la UE, lo que suscita preocupaciones en materia de protección de los inversores.

El contexto del BCE El BCE viene de aumentar los tipos de interés al 2,5%, tal como se esperaba y su presidenta, Christine Lagarde, afirmó que la decisión “era una obviedad” y advirtió: "Lo que tendremos que hacer en el futuro se determinará en cada reunión”.

“Estamos decididos a cumplir con nuestro objetivo”, sostuvo Lagarde, quien, ante una consulta por los altos rendimientos de los bonos, respondió: “No es un problema exclusivo del euro. Está ocurriendo en todo el mundo y se debe a múltiples causas”. “Está incorporado en nuestras proyecciones, se tiene en cuenta y, obviamente, estamos siguiendo de cerca lo que sucede en los mercados, y en particular en el tramo largo de la curva”, sostuvo la mandataria, quien además ratificó su permanencia ante los rumores de renuncia.