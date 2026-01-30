El emotivo adiós de Macaulay Culkin a Catherine O'Hara, su madre en "Mi pobre angelito"

El actor compartió una imagen y un texto íntimo para despedir a la actriz canadiense, con quien mantuvo un vínculo que trascendió la pantalla.

La muerte de Catherine O’Hara , una de las actrices más queridas del cine y la televisión, generó una ola de homenajes en todo el mundo. Pero entre los mensajes que circularon en las últimas horas, uno sobresalió por su carga emotiva: el de Macaulay Culkin , el niño que interpretó a Kevin McCallister en Mi pobre angelito y que, en la ficción, fue su hijo.

El actor publicó en su cuenta de Instagram una imagen dividida en dos tiempos. Arriba, una escena de la película que marcó a una generación, con O’Hara y Culkin mirándose frente a frente. Abajo, una fotografía reciente, ya adultos, abrazados y sonrientes. La comparación visual condensó décadas de historia compartida.

El texto que acompañó la publicación fue breve, pero profundamente personal. “ Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más para decir. Te amo. Nos vemos después ”, escribió Culkin.

La despedida reavivó el recuerdo del vínculo especial que ambos construyeron a lo largo de los años. Aunque su relación comenzó como una ficción cinematográfica, con el paso del tiempo se transformó en una amistad real. O’Hara fue una presencia constante en la vida pública de Culkin y lo acompañó en momentos clave de su carrera adulta.

En 2023, cuando el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Catherine O’Hara estuvo allí para homenajearlo. En su discurso, lo llamó “su hijo” y celebró su resiliencia y crecimiento personal, un gesto que hoy cobra un nuevo significado.

La publicación del actor acumuló millones de interacciones y comentarios de colegas, figuras de la industria y fanáticos que crecieron con la saga. Muchos destacaron que el mensaje no solo despedía a una actriz, sino también a una figura materna simbólica para toda una generación.

De qué murió Catherine O'Hara, actriz de "Mi pobre angelito"

El manager de la actriz confirmó al portal Variety que la actriz murió en su casa de Los Ángeles hoy (30 de enero) luego de una breve enfermedad. A O'Hara le sobreviven su esposo Bo Welch y sus hijos Matthew y Luke.

O'Hara experimentó un resurgimiento profesional a los 60 años, comenzando con su papel como Moira Rose, ama de casa que se hizo pobre en la comedia de la CBC Schitt's Creek, donde actuó junto a Eugene, Dan Levy y Annie Murphy. Ganó su segundo Emmy por Schitt's Creek, lo que la impulsó a otros papeles importantes en televisión, como The Last of Us de HBO y The Studio de Apple TV. En esta última, O'Hara interpretó a una histórica ejecutiva de Hollywood que fue marginada por su estudio. Recientemente comenzó el rodaje de la segunda temporada de la comedia de Seth Rogen.

Los papeles recientes de O'Hara también incluyen la secuela Beetlejuice Beetlejuice, en la que repitió su papel de Delia Deetz, y la película de acción de Apple Argylle.