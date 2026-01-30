Quién es Lakshmi Mittal y cómo logró una fortuna de 18.000 millones de dólares + Seguir en









Su recorrido muestra cómo los millones se construyen con estrategia, timing y expansión, lejos de los golpes de suerte que suelen vender las biografías.

Su nombre aparece en los rankings de fortunas y despierta curiosidad por el camino que lo llevó hasta ahí. Depositphotos

La obsesión por las listas de los más ricos no afloja: cada año, los rankings globales vuelven a medir fortunas y a explicar de dónde salen los millones. En ese mapa de magnates, el acero aparece como un negocio silencioso pero decisivo, con jugadores capaces de cambiar industrias enteras.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese universo, Lakshmi Mittal construyó su nombre a fuerza de expansión y consolidación. Con base en el Reino Unido, lideró compañías que ganaron escala mundial y empujó transformaciones técnicas en la forma de producir acero. Su recorrido mezcla herencia familiar, compras estratégicas y un perfil polémico.

Lakshmi-Mittal-1 Un magnate con proyección global y una carrera marcada por expansiones y acuerdos que reconfiguraron su lugar entre los nombres más ricos. La historia de Lakshmi Mittal, el magnate indio del acero Nacido en una familia india vinculada al sector, Mittal arrancó trabajando en el negocio siderúrgico familiar y, con el tiempo, armó su propio camino. En su etapa formativa pasó por Calcuta y se graduó en Comercio, antes de volcarse de lleno a la industria.

Un punto de quiebre llegó cuando, con 26 años, abrió una acería en Indonesia tras cambios regulatorios que limitaron la producción en India. Ese paso lo empujó a mirar oportunidades fuera del país y a entender cómo crecer en mercados distintos.

Ya en su etapa de expansión, compró activos en crisis y los volvió rentables: un ejemplo fue la adquisición de acerías estatales en Trinidad y Tobago a fines de los 80. Más adelante siguió con operaciones en Europa del Este y otras compras que reforzaron su estrategia de escala.

El salto más simbólico fue la consolidación global: su grupo avanzó con adquisiciones y, tras una operación clave, quedó al frente de ArcelorMittal, una de las mayores empresas siderúrgicas del planeta. En paralelo, también presidió Aperam, enfocada en acero inoxidable, y reforzó su influencia en el negocio a nivel internacional. 1377102414_g_0 De origen indio y con base en el Reino Unido, su historia combina negocios, escala internacional y decisiones que empujaron una fortuna de años. Miles de millones: el patrimonio de Lakshmi Mittal Según la estimación de su economía, el patrimonio neto de Mittal ronda los 18 mil millones de dólares. En distintos momentos, esa cifra llegó a ubicarlos entre los nombres más potentes de Asia y del Reino Unido. El mismo repaso destaca que Mittal impulsó miniacerías integradas y promovió el uso del hierro de reducción directa (DRI) como alternativa a la chatarra, además de liderar un proceso de consolidación en la industria siderúrgica. También señala que su carrera no quedó al margen de controversias por condiciones laborales y acusaciones vinculadas a corrupción política.

Temas Millones