Hacia un Wall Street que nunca duerma: cada vez más exchanges cripto ofrecen acciones tokenizadas

La convergencia entre las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas avanza con la tokenización de acciones, que apunta a un mercado global capaz de operar las 24 horas. Sin embargo, el proceso no está exento de desafíos y resistencias.

La convergencia entre las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas (DeFi) se aceleró durante 2026 gracias a la proliferación de proyectos vinculados a la tokenización de activos del mundo real (RWA, por sus siglas en inglés) . Uno de los sectores de más rápido crecimiento dentro de los RWA es el de la tokenización de acciones , con cada vez más exchanges incursionando en este tipo de iniciativas, que buscan convertir a Wall Street en un mercado que opere las 24 horas del día mediante la tecnología blockchain .

Los RWA son un mercado en expansión y con proyecciones que llegan a alcanzar los u$s30 billones para 2033 , según cálculos de Coindesk. En uno de sus últimos informes sobre ese tema, la gestora internacional de activos Franklin Templeton afirmó que la tecnología blockchain "desempeñará un papel clave en la próxima etapa de la economía global", debido a que será una "fuente de innovación y creación de valor", pero también "facilitadora de la inteligencia artificial en la economía tradicional".

Una de las puertas de entrada para esa convergencia es la tokenización de las acciones de empresas que operan en la bolsa estadounidense , una tendencia que tomó impulso en el último tiempo, sobre todo en EEUU, producto de la flexibilización del gobierno de Donald Trump en materia de regulación cripto.

Por ejemplo, el mes pasado, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de EEUU despejó el camino para que las acciones basadas en blockchain se negocien en territorio norteamericano bajo una exención temporal. El domingo pasado, la plataforma OKX presentó una solicitud ante la SEC para lanzar una plataforma de negociación de acciones tokenizadas junto con ICE, (Intercontinental Exchange, la empresa matriz de la Bolsa de Nueva York) .

Eso la convierte en una de las primeras de las grandes exchanges en aprovechar las nuevas normas estadounidenses. Karina Caudillo, Regional Manager de OKX , afirmó a Ámbito que la alianza entre OKX e ICE para desarrollar OKXICE Tokenized Securities Venue (TSV) "muestra cómo las plataformas cripto y las infraestructuras financieras tradicionales empiezan a converger. Todo esto puede acelerar la creación de mercados más eficientes y globales".

Agregó que "la discusión regulatoria en Estados Unidos avanza hacia modelos que permiten explorar la negociación on-chain de acciones tokenizadas bajo determinadas condiciones" y afirmó que el objetivo de la empresa es "construir una infraestructura que permita que el mercado funcione de manera ordenada también fuera del horario tradicional".

¿Cómo funciona un mercado 24/7?

Otra de las plataformas cripto que ofrece esta posibilidad es la exchange internacional Bitget. La Country Manager en Argentina de la compañía, Carolina Gama, sostuvo a Ámbito que eso permite a los inversores "reaccionar en tiempo real a catalizadores como resultados corporativos, anuncios macroeconómicos o acontecimientos que ocurren fuera del horario habitual de las bolsas estadounidenses".

Reconoció que cuando el mercado tradicional está cerrado, "puede existir una diferencia" entre el precio de una acción tokenizada y el último precio registrado en la bolsa. Sin embargo, afirmó que eso "no significa necesariamente que exista una distorsión".

Y argumentó: "En un mercado que continúa operando, el precio incorpora nueva información, oferta y demanda en tiempo real. Cuando el mercado tradicional vuelve a abrir, los mecanismos de arbitraje y la liquidez ayudan a que los precios vuelvan a converger".

Así y todo, consideró que la liquidez es un desafío. "Un mercado que opera 24/7 necesita profundidad suficiente para absorber órdenes y noticias en diferentes zonas horarias. Esto requiere conectar pools de liquidez, participantes institucionales y diferentes fuentes de capital de manera cada vez más eficiente".

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Rafael de Ambrosi, CEO de Twin, una de las plataformas que está incursionando en este tipo de RWA, explicó a este medio que "la liquidez fuera de horario es el principal desafío, porque opera sin los market makers ni el financiamiento que amortigua los movimientos en el mercado tradicional".

Y relató: "Un token de AMC llegó a cotizar u$s18,04 con la acción cerrada en u$s2,54. Se corrigió cuando los arbitrajistas salieron a capturar la prima y la oferta del token se multiplicó por diecinueve. El mecanismo funcionó, pero necesitó al mercado tradicional operativo".

En consonancia, Melanie Steiner, directora para América Latina de Ondo Finance, una de las plataformas más importantes de tokenización de activos a nivel internacional, explicó a Ámbito que "mover acciones, ETFs y bonos hacia una infraestructura digital 24/7 implicó superar desafíos de liquidez y de estructura de mercado".

Afirmó que hasta hace poco "la emisión y el rescate reales permanecían restringidos al esquema 24/5 de las horas del mercado tradicional y las sesiones nocturnas durante la semana". Y agregó: "Hasta ahora, los tenedores de acciones tokenizadas se veían obligados a no operar y aceptar grandes divergencias de precios o bien asumir un alto deslizamiento de precios en los mercados secundarios.

Resistencia, convergencia e integración

Otro de los exchanges que se sumaron a esa tendencia es Bybit. "Estamos conectando dos mundos que funcionan de maneras muy distintas. El mercado cripto nunca cierra, mientras que el tradicional tiene horarios, mecanismos de liquidación y regulaciones específicas", destacó a Ámbito el CEO y Country Manager, Patricio Mesri.

Consideró que las acciones tokenizadas actualmente "son un complemento" a su contraparte tradicional, pero consideró que "a largo plazo pueden transformar completamente la manera en la que operan los mercados financieros", debido a que la tecnología blockchain "permite liquidaciones mucho más rápidas, menos intermediarios y una infraestructura potencialmente más eficiente y segura".

De todas maneras, afirmó que también existen resistencias entre los actores del sector tradicional a este tipo de innovaciones. "Creo que es entendible. La tokenización no solamente introduce una tecnología nueva, también puede cambiar el modelo de negocio de muchos intermediarios tradicionales", señaló.

En la cadena de una operación bursátil actual existen múltiples actores "desde brokers hasta custodios y sistemas de compensación y liquidación", algo que se reduciría con la blockchain: "Naturalmente, esto genera desafíos para empresas que llevan décadas operando bajo otro modelo".

Pero destacó que algunas de las principales instituciones financieras están empezando a invertir en tokenización, lo que "demuestra que el sector tradicional también reconoce el potencial de esta tecnología". Y afirmó que "el futuro no está en eliminar a todos los intermediarios, sino en que cada uno tenga que aportar un valor real dentro de un sistema mucho más eficiente".

En consonancia, Ambrosi comentó que es "lógico" que haya resistencia por parte del sistema tradicional. "La tokenización comprime márgenes en toda la cadena de intermediarios. En EEUU, Citadel Securities, SIFMA y la Federación Mundial de Bolsas se opusieron a la exención que la SEC terminó aprobando en septiembre", explicó. Y afirmó que a largo plazo, "blockchain va a reemplazar los rieles del mercado de capitales".

El avance imparable de las criptomonedas y acciones tokenizadas.

Gama comentó que el Nasdaq ha avanzado en propuestas para permitir valores negociados en forma tokenizada y está desarrollando infraestructura para la tokenización de acciones, mientras que el NYSE también ha presentado una propuesta para habilitar la negociación de valores en formato tokenizado.

"Nuestra visión es que, con el tiempo, veremos una convergencia hacia un mercado mucho más unificado. El activo será el mismo, pero podrá existir sobre diferentes infraestructuras y ser accesible a través de experiencias de mercado cada vez más integradas", explicó la ejecutiva de Bitget.

Y agregó: "En ese escenario, blockchain no necesariamente crea un mercado paralelo. Puede convertirse en parte de la infraestructura del propio mercado financiero".

Steiner afirmó que el sector tradicional de las finanzas "comprende que la tecnología blockchain no busca reemplazar sus estructuras, sino modernizar la infraestructura y volverla más rápida, global y eficiente". En este sentido, mencionó los acuerdos de Ondo Finance con líderes de Wall Street como BlackRock, J.P. Morgan y Mastercard.

"Hoy en día, los actores tradicionales no ven a los activos tokenizados como una amenaza, sino como el siguiente paso en la evolución de los mercados de capitales: una vía para llegar a nuevos inversores y operar con estándares de seguridad de grado institucional", concluyó.