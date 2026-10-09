Dictaron prisión preventiva para un hombre acusado de fingir ser juez e intentar acceder a datos

El imputado habría usado correos falsos y oficios apócrifos para obtener claves de una base policial. La Justicia dispuso que permanezca detenido durante 90 días.

La Justicia federal dictó 90 días de prisión preventiva para el acusado de suplantar autoridades judiciales e intentar acceder a una base policial.

Un hombre de 34 años quedó detenido con prisión preventiva por 90 días , acusado de suplantar a autoridades judiciales para conseguir acceso a una base de datos de las fuerzas de seguridad. La fiscalía sostiene que utilizó cuentas de correo falsas y documentación apócrifa para solicitar las credenciales del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) .

La maniobra apuntaba a un sistema que registra medidas judiciales y restricciones vigentes sobre personas y vehículos . Según la acusación, el sospechoso se presentó en distintos intercambios como juez federal, integrante de una fiscalía y responsable de un área de la Corte Suprema.

Los pedidos fueron dirigidos al Ministerio de Seguridad Nacional y al Servicio Penitenciario Federal (SPF) . Fue personal de este último organismo el que detectó irregularidades y presentó la denuncia.

La investigación está a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario . El fiscal federal Federico Reynares Solari y el auxiliar fiscal Ignacio Falconi le atribuyeron los delitos de usurpación de autoridad y de título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La fiscalía reconstruyó dos episodios. El primero comenzó el 5 de noviembre de 2024 , cuando el acusado habría enviado un mensaje al Ministerio de Seguridad Nacional desde una casilla que aparentaba pertenecer al Poder Judicial.

En ese correo pidió acceso al SIFCOP y firmó con el nombre de un supuesto juez federal. Sin embargo, el nombre utilizado no correspondía a ningún magistrado de ese fuero.

El organismo le respondió que debía realizar el trámite ante la casilla oficial de la Comisión de Gestión de la Corte Suprema. El 20 de noviembre, el sospechoso habría vuelto a escribir, esta vez desde una dirección que imitaba las cuentas del máximo tribunal y presentándose como la responsable de esa área.

Los investigadores lograron rastrear el origen de las casillas y vincularlas con el imputado.

Un supuesto expediente penal y un oficio con una firma falsa

El segundo episodio se inició el 1 de julio de 2025. Según la acusación, ese día el hombre creó desde la conexión a internet de su domicilio otra cuenta que simulaba pertenecer a un juzgado federal.

Al día siguiente se comunicó con el Servicio Penitenciario Federal. Aunque la dirección aparentaba ser de un juzgado, el encabezado del mensaje decía “Fiscalía Federal”. Desde esa casilla anunció la supuesta apertura de una denuncia y una investigación penal por “uso de datos personales y malversación de información confidencial”. Con ese argumento, volvió a pedir las claves del sistema.

Después de que el SPF le indicara que debía consultar a otra dependencia, el 3 de julio envió dos nuevos correos. En uno de ellos adjuntó un archivo que supuestamente estaba firmado por una jueza federal. La documentación contenía una inconsistencia que llamó la atención de los investigadores. A la magistrada se le atribuían funciones en un fuero distinto del que tenía a su cargo.

El intercambio continuó hasta el 15 de julio, mientras el organismo solicitaba precisiones y requisitos adicionales. Finalmente, personal de la Subdirección Nacional del SPF advirtió las irregularidades y denunció lo ocurrido.

La detención y el antecedente por falsificación

La detención del sospechoso fue autorizada el 29 de septiembre pasado. Tras la formalización de la investigación preparatoria, el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso la prisión preventiva durante 90 días.

En la audiencia, Falconi también mencionó que el acusado tenía un proceso suspendido a prueba desde el 17 de junio de 2025, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de la Capital Federal. En ese expediente se le había atribuido la presunta falsificación de un documento público. La suspensión estaba vigente cuando, según la investigación, creó las cuentas falsas utilizadas en los intercambios de julio.