Cómo será el operativo para desalojar la cárcel de Devoto: cien presos por día, vehículos blindados y helicópteros

La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, brindó precisiones sobre el traslado de los 1.500 presos del penal de CABA a Marcos Paz. Además, contó qué ocurrirá durante la visita del papa León XIV a la cárcel del barrio porteño.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, brindó detalles este viernes sobre el operativo de traslado de los detenidos de la cárcel de Villa Devoto y su traslado al Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz , luego de la firma del acta de transferencia de los nuevos pabellones construidos por CABA y cedidos a la Nación.

En la tarde del jueves, la funcionaria del gobierno de Javier Milei se reunió con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para suscribir el convenio de traspaso de las instalaciones emplazadas por la Ciudad en las 80 hectáreas que forman parte del penal ubicado en territorio bonaerense. Asistieron también a la firma la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a funcionarios de Justicia y Seguridad porteños.

Luego de dos años de obras, el predio pasó a manos del Estado nacional. Allí serán enviados los 1.500 detenidos que se encuentran alojados en la cárcel porteña del barrio de Devoto, que será desalojada en su totalidad y derrumbada.

Para el operativo de traslado, Nación creó por decreto el Comando Unificado Federal encargado de planificar, coordinar y ejecutar el traslado. El dispositivo reúne al Servicio Penitenciario Federal y a las Fuerzas Federales de Seguridad , bajo la coordinación general del director nacional del SPF.

La ministra Monteoliva habló con Radio Mitre y dio detalles sobre cómo se llevará adelante el operativo. “Vamos a trabajar con cien traslados por día. Cien personas por día. En cada vehículo hay 12 plazas para presos porque va a haber personal dentro", explicó en primer lugar.

Estará integrado por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, el Servicio Penitenciario Federal, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de otros organismos nacionales que sean convocados.

El convoy se compone de autos y camionetas de traslado, dijo, que estarán acompañados por "vehículos escolta, motos, helicópteros y en paralelo vehículos antidisturbios”, puntualizó Monteoliva respecto al despliegue que buscará garantizar la reclusión de los detenidos y la seguridad del entorno por donde circulen.

Entre los objetivos del nuevo comando figuran preservar el orden público durante el traslado de los internos y del equipamiento, contribuir a la seguridad de la población civil, proteger al personal penitenciario, a las autoridades y a quienes participen en las operaciones, y prevenir delitos federales y acciones que puedan afectar la seguridad interior.

También deberá resguardar ambos complejos penitenciarios, los corredores viales y los puntos estratégicos del recorrido, establecer mecanismos de alerta temprana y respuesta inmediata ante incidentes, y cooperar con las autoridades locales.

La visita del papa León XIV pondrá una pausa al desalojo. Se prevé que el Sumo Pontífice realice un recorrido por el penal de Devoto. Allí tomará contacto con un grupo de recluidos, cuyos perfiles fueron seleccionados por la Iglesia, a quienes les dará la bendición.

“Vamos a frenar (por la visita del papa León XIV), vamos a hacer una pausa unos días antes, ya tenemos todo adecuado para la visita con los internos que quedan para la bendición que va a dar su santidad en Devoto y una vez que que se vaya continuamos con lo que falta”, reveló la ministra. El cierre del penal está previsto para finales de año.

El futuro del predio de la cárcel de Devoto

Respecto del destino del predio de Devoto, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, evitó anticipar qué uso le darán. En diálogo con el programa Y ahora qué, de Radio con Vos, remarcó que deberá ser la Legislatura porteña la que determine cuál será la finalidad una vez que sean desalojados los detenidos.

"Primero buscaremos recuperar espacio público. La Legislatura porteña tiene que definir los usos que se le puede dar, pero como es un predio nacional la Administración de Bienes del Estado determinará luego algún proyecto que, al ser tan grande, seguramente contemple espacio verde y alguna edificación o puesta en valor para los vecinos", explicó Tapia.

El nuevo complejo, ubicado en la provincia de Buenos Aires, fue presentado como el destino de la población alojada en Devoto. La recepción provisoria constituye una etapa del proceso de mudanza, que incluye la preparación de las instalaciones y la planificación del operativo de traslado.