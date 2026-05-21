Lumen Field, la sede del Mundial 2026 que reemplazó a un estadio histórico con Récord Guinness + Agregar ámbito en









El estadio de los Seattle Sounders de la Major League Soccer ya está listo para la cita mundialista. En 2002, remplazó al Kingdome como recinto de multisusos en la ciudad.

El Lumen Field pasará a llamarse Estadio Seattle durante el Mundial 2026

El Lumen Field, fundado en 2002 y con capacidad para 68.740 personas, es el estadio multiuso del Estado de Washington que será una de las 16 sedes para el Mundial 2026. En él juegan los Seattle Sounders de la MLS, los Seattle Seahawks de la NFL y de los Seattle Reign de la NWSL, todos con el nombre de la ciudad debido a votaciones de sus aficionados, gracias al arraigo que tienen por ella y su necesidad de rendirle homenaje.

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Antiguamente, el estadio que ocupaba esa zona era el Kingdome, que también era utilizado como el multiusos de la ciudad. El equipo más emblemático que lo pisó fue el Seattle SuperSonics de la NBA, que ganó un campeonato y tres de conferencia. Además, también hospedó recitales de Paul McCartney, Led Zeppelin, Metallica y Guns N´ Roses. Finalmente, el estadio fue derribado en el año 2000 y obtuvo el Récord Guinness por ser el edificio más voluminoso demolido de la historia.

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Cómo funciona en eventos deportivos de alta concurrencia El Lumen Field ya fue sede de las Copa Oro de 2005, 2009 y 2013, tres veces en la Copa América Centenario y seis veces en el Mundial de Clubes. En este último, le tocó albergar dos partidos de River Plate, cuando disputaba su clasificación en el Grupo E. En su primer partido, en la victoria por 3 a 1 contra el Urawa Red Diamonds, hubo 11.974 aficionados, y en el segundo, en la derrota por 2 a 0 frente al Inter de Milán, fueron 45.000. Si bien, en principio, a la selección Argentina no le tocará ningún partido en esta ciudad, los hinchas que estuvieron se expresaron al respecto: “Es lindo Seattle, la prefiero sobre Miami”.

Además, el estadio pasará a llamarse Estadio Seattle durante los dos meses que dure el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, debido a la regla Sitio Limpio, para que los patrocinios comerciales desaparezcan y así poder mantener una imagen de torneo neutral, sin marcas.

image Los partidos que le tocará hospedar al Lumen Field durante el Mundial 2026 El estadio multiusos de Seattle, que está acostumbrado a soportar una gran cantidad de público, contará con cuatro partidos de fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final. Bélgica Vs Egipto . Lunes 15 de junio a las 16.

. Lunes 15 de junio a las 16. Estados Unidos Vs Australia . Viernes 19 de junio a las 16.

. Viernes 19 de junio a las 16. Bosnia y Herzegovina Vs Qatar . Miércoles 24 de junio a las 16.

. Miércoles 24 de junio a las 16. Egipto Vs Irán . Sábado 27 de junio a las 00.

. Sábado 27 de junio a las 00. 16avos de final . Miércoles 1 de julio a las 17.

. Miércoles 1 de julio a las 17. Octavos de final. Lunes 6 de julio a las 21.