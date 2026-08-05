Crecen las protestas en Mar del Plata por la falta de seguridad tras los últimos crímenes

La movilización llegó hasta la Jefatura Departamental, donde se registran momentos de tensión entre manifestantes y efectivos policiales.

La convocatoria concluyó frente a la sede de la Jefatura Departamental, donde los vecinos renovaron sus reclamos por la inseguridad.

La movilización de vecinos que reclama medidas urgentes ante el aumento de la inseguridad en Mar del Plata llegó este miércoles a la Jefatura Departamental , ubicada en Entre Ríos y Gascón, donde se registran momentos de tensión entre manifestantes y efectivos policiales . Durante la protesta, un grupo de personas derribó las vallas colocadas frente al edificio y protagonizó forcejeos con la Policía. Algunos de los organizadores ingresaron a la sede policial y permanecieron allí a la espera de una respuesta de las autoridades.

La convocatoria, impulsada por vecinos autoconvocados y difundida por la cuenta de Instagram robos.mdp, comenzó en la intersección de Luro e Independencia . Desde allí, la columna avanzó por el centro de la ciudad, pasó frente al Palacio Municipal y llegó hasta la Jefatura Departamental para exigir respuestas por el crecimiento de los hechos delictivos.

Los organizadores reclamaron en varias oportunidades la presencia del jefe de la Departamental. Ante la falta de respuestas, algunos manifestantes intentaron ingresar al edificio y se produjeron forcejeos con los efectivos que custodian el lugar. Luego de un pedido de los propios referentes de la movilización para evitar que la situación se agravara, cesaron los incidentes y una delegación ingresó a la sede policial . Según indicaron, aguardaban ser recibidos por el intendente interino Agustín Neme , el jefe de la Departamental o funcionarios del área de Seguridad del partido de General Pueyrredón .

La convocatoria cobró fuerza tras los asesinatos de Mailén Antonich , de 24 años, Ricardo Ruiz , de 48, y Alberto Rodríguez , de 68, ocurridos en menos de 24 horas y que generaron una fuerte conmoción en la ciudad.

Durante la movilización, vecinos, comerciantes y familiares de víctimas reclamaron medidas concretas para enfrentar la inseguridad. “Queremos seguridad, no puede ser que los comerciantes de la ciudad tengan que vivir con miedo, asustados, encerrados en sus propias casas. En este país tiene que haber un cambio de leyes. No a favor del asesino, sino del inocente, del ciudadano que paga impuestos” , expresó Claudia, una de las participantes.

La marcha por la inseguridad escala en Mar del Plata y suma momentos de tensión frente a la Jefatura Departamental.

También participan integrantes de la Asociación Madres del Dolor, quienes reclamaron mayor rapidez en la recepción de denuncias por desapariciones. “Una madre denuncia porque ve una alerta, porque sabe que no es normal la situación”, señalaron.

Jésica, referente del barrio San Carlos, sostuvo que la situación viene siendo advertida desde hace tiempo. “Sentimos indignación, porque es algo que venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Crece el delito, la violencia y la criminalidad. Estas son crónicas de muertes anunciadas. Pedimos seguridad y justicia, que la cúpula de la Jefatura Departamental se vaya. Tienen la responsabilidad de brindarnos seguridad y nos han estado viendo la cara todo este tiempo”, afirmó.

La referente cuestionó la respuesta de la dirigencia política y reclamó mayor acción judicial. “Todos los políticos son los primeros en desaparecer cuando las papas queman. Hoy no les estamos pidiendo un favor, sino que cumplan sus obligaciones y responsabilidades. Nosotros les pagamos el sueldo, vamos a exigir que la policía tome las denuncias”, manifestó.

Además, pidió que la Justicia actúe con mayor firmeza contra quienes tienen pedidos de captura. “Mar del Plata vive en una ruleta rusa. El sábado se cobraron la vida de Ricardo, Mailén y Alberto. Mañana se pueden cobrar la tuya, la mía o la de nuestros hijos. Es inadmisible”, concluyó.