El BCRA concretó la mayor compra diaria en casi tres meses y ya acumuló más de u$s15.000 millones en 2026

La entidad adquirió u$s291 millones en una rueda en la que el dólar mayorista cayó a su menor nivel en casi un mes. Las reservas brutas aumentaron u$s138 millones y quedaron cerca de recuperar los u$s50.000 millones.

El Banco Central (BCRA) compró u$s291 millones este martes 13 de octubre , concretó su mayor adquisición diaria en casi tres meses y elevó a u$s15.200 millones el saldo comprador acumulado en 2026 . La intervención se produjo en una jornada de retroceso del dólar mayorista, que amplió su distancia respecto del techo de la banda cambiaria.

La magnitud de la intervención marcó un salto frente a las últimas jornadas: en una sola rueda, el Central compró más dólares que durante toda la semana pasada , cuando había sumado u$s212 millones. Además, las adquisiciones de este martes representaron alrededor del 54% de los u$s537,4 millones operados en el segmento de contado .

Pese al mayor volumen de compras oficiales, el dólar mayorista bajó $4,50, un 0,3%, hasta los $1.512,50 , y tocó su menor nivel en casi un mes. El movimiento extendió la calma de un mercado que venía de registrar dos semanas consecutivas con retrocesos del tipo de cambio.

Con el techo de la banda ubicado en $1.933,02, la distancia respecto de la cotización mayorista alcanzó el 27,8%. Así, quedó a medio punto porcentual de su máximo histórico de 28,3%, registrado el 21 de abril de 2025, durante los primeros días de implementación del esquema.

La combinación de compras oficiales elevadas y una caída del dólar mostró que la oferta de divisas fue suficiente para abastecer la demanda privada y permitir una mayor absorción por parte del BCRA.

La menor presión también se reflejó en los contratos de dólar futuro, que registraron bajas de hasta el 0,5% para los últimos tres meses del año. Los precios negociados ubicaron al mayorista en $1.526 para fines de octubre y $1.582,50 para el cierre de diciembre, en una jornada con operaciones por unos u$s888 millones.

Octubre ya superó las compras de todo septiembre

Tras el feriado, la autoridad monetaria llevó a u$s631 millones las compras acumuladas en las primeras ocho ruedas de octubre, frente a los u$s340 millones que había reunido hasta el viernes. El promedio diario trepó así a casi u$s79 millones, por encima de los u$s22 millones de septiembre y los u$s38 millones de agosto.

De esta manera, en apenas ocho jornadas, el BCRA ya superó el saldo comprador de todo septiembre, cuando había adquirido alrededor de u$s473 millones. El resultado consolidó el mejor inicio de mes desde julio y extendió a once ruedas consecutivas la racha de intervenciones con saldo positivo.

El contexto regional también contribuyó a la estabilidad cambiaria. Desde Balanz señalaron que la apreciación del real brasileño tras la primera vuelta electoral favoreció la dinámica local. La moneda del principal socio comercial de la Argentina avanzó 4,6% durante la semana pasada y tiene una ponderación del 28% en el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM).

Con u$s15.200 millones adquiridos en 2026, el Central quedó a u$s4.800 millones de alcanzar la referencia de u$s20.000 millones que busca el Gobierno para el año. El desafío será sostener el ritmo de acumulación durante el último trimestre, con los aportes esperados del agro, la cosecha de trigo, la energía, la minería y los flujos vinculados a inversiones y financiamiento.