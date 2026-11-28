El último pago del año llega con dinero adicional para muchos jubilados, aunque los descuentos pueden cambiar la suma que finalmente reciben.

Con las fiestas cada vez más cerca, muchos jubilados hacen cuentas para organizar sus gastos de diciembre.

Diciembre será un mes particular para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ). Además del aumento mensual de sus haberes por la inflación, muchos beneficiarios recibirán dos ingresos adicionales antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

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El incremento previsto para el último mes de 2026 también alcanzará a quienes cobran las asignaciones familiares y universales, aunque bajo condiciones diferentes.

La actualización de diciembre será del 2,17%, en línea con la inflación de octubre . Con este incremento, la jubilación mínima pasará a ser de $453.796,70, importe sobre el que se calculará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Los jubilados que cobran la mínima recibirán el haber actualizado, el medio aguinaldo y el bono extraordinario.

A estos ingresos se sumará el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin modificaciones. Quienes perciban un haber superior a la mínima, pero inferior a $523.796,70, recibirán un refuerzo proporcional hasta alcanzar esa cifra.

En el caso de los jubilados que cobran la mínima, el pago de diciembre estará compuesto de la siguiente manera:

haber mensual: $453.796,70

medio aguinaldo: $226.898,35

bono extraordinario: $70.000

total bruto: $750.695,05

total neto de bolsillo: $730.274,20

La diferencia entre ambos importes surge del descuento del 3% destinado a la obra social, que se aplica sobre la jubilación y el aguinaldo, mientras que el bono se cobra en su totalidad.

Por su parte, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán un total neto estimado de $598.219,36. Para quienes cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, el ingreso de bolsillo se ubicará en $532.191,94.

Escalas actualizadas de AUH y asignaciones familiares desde diciembre 2026

El aumento del 2,17% llevará el valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a $163.075 en la zona general del país. De ese importe, las familias que todavía están sujetas a la retención del 20% cobrarán $130.460 por cada menor a cargo.

En tanto, la prestación por hijo con discapacidad ascenderá a $530.982, con un pago mensual de $424.785,60 para quienes perciban el 80%. La Asignación por Embarazo (AUE) tendrá los mismos valores que la AUH general.

También aumentarán las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). En este caso, el dinero que recibirá cada familia dependerá de sus ingresos y del lugar de residencia.

Los nuevos montos de la Asignación Familiar por Hijo en la zona general serán los siguientes:

primer rango de ingresos: $81.549

segundo rango de ingresos: $55.010

tercer rango de ingresos: $33.273

cuarto rango de ingresos: $17.171

La actualización también alcanzará a las asignaciones de pago único. El beneficio por nacimiento ascenderá a $95.054, mientras que el de matrimonio llegará a $142.323 y el de adopción será de $568.287.

Las familias que cobran la AUH y las asignaciones familiares también recibirán un aumento en diciembre. ANSES

Por qué la AUH no cobra aguinaldo y cómo recuperar el 20% retenido

El aguinaldo es un derecho de los trabajadores en relación de dependencia y de quienes cobran jubilaciones y pensiones. Las asignaciones familiares y universales, en cambio, no contemplan el pago de un ingreso semestral adicional.

Sin embargo, las familias beneficiarias de la AUH pueden recuperar el dinero retenido durante el año anterior mediante la acreditación de los controles médicos, la vacunación y la asistencia escolar de sus hijos.

Desde noviembre de 2026, el organismo cuenta con un sistema que permite verificar automáticamente estos requisitos a través de la información proporcionada por las autoridades de Salud y Educación. De esta manera, las familias pueden acceder al importe completo de la prestación mensual sin necesidad de presentar documentación adicional.

Cuando esos datos no estén disponibles, los titulares deberán ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dirigirse al apartado Hijos y seleccionar la opción Libreta AUH.

Desde allí podrán consultar qué información falta, descargar el formulario y llevarlo a la escuela o al centro de salud para que lo completen. Una vez firmado, deberán sacarle una foto y cargarla en la misma plataforma para finalizar el trámite.