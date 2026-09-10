Terror en la entrada de un colegio de El Palomar: balearon a un padre durante un robo + Agregar ámbito en









Un grupo de asaltantes abrió fuego durante el horario de entrada tras la intervención de un efectivo de la bonaerense retirado.

Hubo pánico en un colegio de El Palomar por violento episodio de robo a mano armada

Un grave episodio de violencia armada tuvo lugar a primera mañana en las cercanías del colegio Emaús, ubicado en la localidad bonaerense de El Palomar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La balacera se desató alrededor de las 7:15, en momentos de máxima concurrencia por el ingreso de los estudiantes, cuando tres ladrones armados descendieron de una camioneta Volkswagen Amarok con la intención de asaltar a las familias presentes.

Tensión durante el horario de ingreso del colegio La situación escaló de forma crítica cuando un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense, que se trasladaba en su vehículo junto a su hija de 10 años, advirtió la maniobra delictiva e intentó detenerla identificándose como fuerza de seguridad. Ante la voz de alto, los sospechosos efectuaron múltiples disparos contra el oficial y las personas presentes.

Durante el enfrentamiento, uno de los proyectiles impactó en el abdomen de un padre que acompañaba a su pequeña hija. La víctima fue atendida de urgencia y derivada al hospital Posadas, donde se constató que se encuentra fuera de peligro.

Tras las detonaciones, la banda criminal se dio a la fuga a toda velocidad sin llegar a concretar el atraco, por lo que las autoridades mantienen desplegado un amplio operativo para dar con su paradero.

Temas escuela

Policiales