Visita de León XIV: la delegación del Vaticano recorrió la Basílica de Luján

Los enviados de la Santa Sede inspeccionaron el templo y sus alrededores de cara a la misa prevista para noviembre. Luego se trasladaron al Cottolengo Don Orione de Claypole.

La delegación del Vaticano inspeccionó la Basílica de Luján y sus alrededores.

La delegación del Vaticano encargada de preparar la visita del papa León XIV a la Argentina recorrió este miércoles la Basílica de Luján , uno de los principales escenarios contemplados para las actividades que el pontífice desarrollará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

Los enviados de la Santa Sede inspeccionaron el interior del templo y sus alrededores para evaluar las condiciones del lugar, la organización de la ceremonia y el despliegue necesario para recibir a los fieles. La agenda preliminar contempla una misa en Luján el miércoles 11 de noviembre , aunque el cronograma todavía debe recibir la aprobación definitiva del Vaticano.

Durante la recorrida, la comitiva también mantuvo encuentros con autoridades locales para analizar aspectos logísticos y de seguridad. Los informes elaborados durante la visita serán remitidos a la Secretaría de Estado del Vaticano , que tendrá la última palabra sobre el itinerario.

Desde la Conferencia Episcopal Argentina aclararon que esta etapa no implica una confirmación definitiva de cada actividad. “Son reuniones más informativas, están mirando lugares, no están definiendo nada. Eso después se enviará a Secretaría de Estado y se decide” , explicaron.

Luego de su paso por Luján, los enviados se trasladaron al Cottolengo Don Orione , ubicado en Claypole. El establecimiento es evaluado como posible escenario de una actividad vinculada con la vulnerabilidad social y el acompañamiento de personas con discapacidad.

El predio ocupa 49 manzanas y su visita aparece incluida en el itinerario preliminar para el lunes 9 de noviembre. La recorrida permitió revisar las condiciones del lugar y los requerimientos necesarios para una eventual presencia del Papa.

En paralelo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, se reunió con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para coordinar los preparativos de las actividades previstas en la provincia.

“Coordinamos detalles de las actividades previstas en Luján y también del operativo de seguridad para la misa programada para el 11 de noviembre en esa ciudad”, señaló Kicillof después del encuentro.

La visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Vatican News

León XIV en Argentina: cuál es la agenda prevista

El itinerario tentativo contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján, Claypole y Córdoba. La visita comenzaría el domingo 8 de noviembre y se extendería hasta el miércoles 11.

Entre las actividades analizadas aparece una visita al Cottolengo de Claypole durante el lunes 9, y también se prevé que León XIV visite la cárcel de Devoto en una actividad relacionada con la importancia que el pontífice le asigna a la pastoral penitenciaria. En el Palacio San Martín, en tanto, se proyecta un encuentro ecuménico e interreligioso. Posteriormente, el Papa participaría de un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, en su condición de jefe de Estado del Vaticano.

La agenda incluiría además una misa central en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, y otra celebración en Luján. Córdoba será el tercer destino principal del viaje, aunque todavía resta conocer el detalle de las actividades que se desarrollarán en esa provincia.

La organización está encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, integrante de la Secretaría de Estado del Vaticano con experiencia en viajes apostólicos. La delegación incluye además representantes de la Guardia Suiza y de la Gendarmería italiana.

La seguridad requerirá la coordinación del Gobierno nacional con las administraciones de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y Córdoba. Además, se analiza disponer de dos papamóviles, uno para Buenos Aires y otro para Córdoba.

La delegación concluirá el relevamiento este jueves. Luego, la Secretaría de Estado del Vaticano evaluará los informes y definirá el cronograma definitivo de León XIV en la Argentina.