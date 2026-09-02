Tierra del Fuego: se profundiza el conflicto docente y ya es el más largo de la última década en la provincia

El paro de SUTEF ya lleva 31 días y ahora cuenta con el respaldo de ATE Nacional, mientras el gobernador Gustavo Melella insiste en pedir la vuelta a las aulas. La protesta salarial convive con una crisis fabril que en agosto sumó más de 300 despidos y otros recortes en la industria electrónica.

Tierra del Fuego atraviesa el conflicto docente más extenso de los últimos años. El paro por tiempo indeterminado del Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) cumplió este martes 31 días sin que se avizore un acuerdo , y a la protesta se sumó esta semana la conducción nacional de ATE, en momentos en que la provincia también enfrenta una fuerte ola de despidos en su principal motor económico, la industria electrónica.

El gobernador Gustavo Melella insistió en pedir el regreso a las clases, mientras la dirigencia sindical sostiene que la última oferta salarial es insuficiente. En paralelo, en Santa Cruz el gremio Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) denunció que el Gobierno provincial no cumple lo pactado en la última paritaria, y en Río Negro la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) dejó planteado un paro de 48 horas si no hay una convocatoria salarial acorde a sus expectativas.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) -que integran ATE, la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica y otras organizaciones- se movilizó este miércoles en Ushuaia hasta la Legislatura provincial para respaldar la medida de fuerza de SUTEF, que ya acumula 31 días de paro y acampe. La comitiva estuvo encabezada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar , quien se reunió con el titular de SUTEF, Horacio Catena.

Aguiar sostuvo que el sector llegó a la isla para respaldar una huelga que, a su entender, ya es un ejemplo a nivel nacional, y cuestionó a la dirigencia política por estar, según su visión, desconectada de la realidad salarial docente. El dirigente nacional adelantó además la intención de avanzar hacia un paro general con el objetivo de lograr un salario mínimo de $3 millones, y expresó su confianza en que la huelga fueguina terminará resolviéndose a favor de la docencia.

Horas antes, la secretaria adjunta de SUTEF en Río Grande, Soledad Rottaris, había detallado en una entrevista radial que la última oferta salarial del Gobierno equivale a $59.000 en cuatro meses de aumento, con $44.000 en sumas no remunerativas que no alcanzan a los jubilados. Según explicó, la propuesta fue rechazada en 201 de las 202 instituciones educativas donde se debatió. La dirigente reconoció que sostener una medida de fuerza tan extensa es difícil para trabajadores con salarios deteriorados, pero sintetizó el reclamo del sector con una frase: "tenemos que poder vivir, no sobrevivir".

AHORA!! EL FRESU SE MOVILIZÓ EN TIERRA DEL FUEGO TRAS 31 DÍAS DE HUELGA Y ACAMPE DOCENTE!! LLEGAMOS PARA RESPALDAR UNA HUELGA QUE ES EJEMPLO EN TODO EL PAÍS Y CONSTRUIR UN GRAN PARO NACIONAL!! Los docentes fueguinos se niegan a ser pobres. QUIEREN VIVIR MEJOR. Los responsables… pic.twitter.com/LnMygH5FLC

El propio Melella había pedido en el arranque de la semana que se destrabe el conflicto y remarcó su deseo de que los chicos vuelvan a las aulas mientras la discusión salarial continúa por otras vías. El gobernador sostuvo que el Estado provincial está destinando a salarios los recursos disponibles y pidió a la conducción sindical evaluar la situación para encontrarle una salida al conflicto.

El reclamo docente, sin embargo, no es el único frente abierto en la isla. Tierra del Fuego atraviesa en paralelo una fuerte crisis en su industria electrónica, el sector que históricamente sostuvo el empleo privado y la recaudación fiscal provincial. Según datos del Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censos (IPIEC), la ocupación industrial cayó 32,5% interanual hacia junio, con una pérdida de más de 3.100 puestos de trabajo respecto de igual mes de 2025; solo en el rubro electrónico la caída interanual llegó al 35,7%.

La situación se agravó a comienzos de agosto, cuando el Grupo Mirgor despidió a unos 300 trabajadores -entre ellos, 28 delegados gremiales de la UOM- en sus plantas de Río Grande, en medio de un conflicto por paros y reclamos internos. El Ministerio de Trabajo provincial dispuso la conciliación obligatoria y desde el sindicato metalúrgico calificaron la medida de la empresa como un ataque a la organización gremial. Días antes, la firma BGH había desvinculado a 24 operarios de su planta fueguina, y sobre el cierre de agosto la empresa textil Sueño Fueguino quedó en la mira por el riesgo de nuevos despidos, luego de que el Gobierno bloqueara la continuidad de un amparo que sostenía su funcionamiento bajo el régimen de promoción industrial.

La Cartera laboral prorrogó la conciliación obligatoria por el conflicto de despidos en el Grupo Mirgor - DESDE LAS BASES https://t.co/v4yWJ8lwiu — DesdeLasBases (@DLBTDF) August 31, 2026

Frente a esta escalada, el propio Melella remarcó que el Gobierno provincial pondrá todas las herramientas a disposición para sostener la producción y el empleo fueguino. El cuadro combinado -un mes de paro docente sin resolución y una ola de despidos en la industria que sostiene la economía provincial- configura un escenario social de tensión.

En Santa Cruz no se descartan medidas de fuerza

En Santa Cruz, la Asociación Docentes (ADOSAC) sostiene que el Gobierno provincial está incumpliendo compromisos asumidos en la última reunión paritaria. El gremio reclama la devolución total de los descuentos salariales aplicados por días de paro correspondientes a noviembre y diciembre de 2025 y a los primeros cuatro meses de este año, y presentó notas formales ante los ministerios de Economía y de Trabajo provinciales pidiendo que se acredite lo adeudado antes o junto con los haberes de agosto.

El sindicato advirtió que, de no cumplirse ese plazo, avanzará con una retención de servicios, aunque todavía no fijó fecha ni duración para una eventual medida. Durante una conferencia de prensa, que encabezó el secretario general de ADOSAC Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, la conducción gremial fue directa al responder a las advertencias oficiales sobre nuevos descuentos. "Que empiecen primero por cumplir y después veremos si hay que hacer o no hay que hacer paro", se señaló.

Cuenta regresiva en Río Negro

En Río Negro, un extenso congreso extraordinario de UNTER en Villa Regina -de más de 16 horas de debate- resolvió convocar a un paro de 48 horas condicionado a que el Gobierno llame a paritarias una vez conocido el índice de inflación de agosto, que el INDEC dará a conocer el jueves 10 de septiembre. La secretaria general del gremio, Laura Ortiz, fue precisa con el reclamo, al señalar que "la propuesta oficial debe garantizar un salario inicial docente de $2.000.000" y de no convocarse a paritarias en esos términos, la medida de fuerza se haría efectiva hacia mediados de septiembre, con movilizaciones regionales.

El mismo congreso resolvió además respaldar a cuatro docentes del Instituto de Formación Docente de Regina que atraviesan sumarios, y pidió declarar inconstitucional una reforma al estatuto docente impulsada sin consulta al sindicato.