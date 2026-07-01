El jefe de Gabinete defendió el rumbo de Jorge Macri y la oposición criticó datos económicos y a Clara Muzzio por la ESI

Durante la presentación del informe de gestión, Gabriel Sanchez Zinny repasó las políticas de orden público, seguridad, educación y salud. También enfatizó en las obras de infraestructura y en la modernización del Estado. El peronismo criticó la falta de respuesta ante el cierre de empresas y el larretismo apuntó contra la vicejefa por sus dichos sobre género.

El jefe de Gabinete de CABA, Gabriel Sánchez Zinny , se presentó este miércoles ante la Legislatura porteña para brindar el informe de gestión del primer semestre. El funcionario hizo especial hincapié en las políticas de orden público y la seguridad, pilares de la administración de Jorge Macri, pero también dio detalles de las obras de movilidad, entre ellas el subte F, y en salud y educación. La oposición cargó contra los números de actividad económica y criticó a Clara Muzzio por sus dichos sobre la Educación Sexual Integral (ESI).

En una sesión especial presidida por la vicejefa de Gobierno , el jefe de los Ministros porteños se hizo presente ante el Parlamento para exponer los avances del Plan General de Gobierno. Lo acompañaron miembros del Gabinete, entre ellos los ministros Gustavo Arengo (Hacienda), Pablo Bereciartua (Movilidad), Gabriel Mraida (Desarrollo Humano), Horacio Giménez (Seguridad) y Hernán Lombardi (Desarrollo Económico).

"El rumbo de la gestión de la Ciudad es claro: orden público, prioridad y cuidado para los porteños, previsibilidad e incentivos para el sector privado y obras en infraestructura y movilidad", dijo al iniciar su presentación. A lo largo de su alocución, afirmó que CABA es actualmente "una ciudad más ordenada" en la que se alcanzó "la tasa de delitos más baja de los últimos 30 años".

En materia de orden público, Sánchez Zinny aseguró que Buenos Aires es hoy una ciudad donde el espacio público “volvió a tener reglas claras” en la que dejaron de ser un problema los piquetes. También afirmó que se realizaron 19.000 intervenciones sobre ranchadas y 97 operativos integrales en villas y asentamientos para fortalecer la convivencia urbana. Y destacó que desde 2024 se concretaron 844 desalojos de inmuebles usurpados.

En materia de seguridad, enfatizó en la incorporación de 650 nuevos oficiales egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública. Actualmente, CABA cuenta con más de 28.000 la cantidad de efectivos de la Policía de la Ciudad. En línea con el lema de “ley y orden” que repite Jorge Macri, señaló que en el primer semestre se realizaron más de 900 operativos de saturación en diferentes barrios de CABA en los que se realizaron detenciones por robos, hurtos, comercialización de drogas y portación ilegal de armas. "Tormenta Negra", uno de los realizados en villas porteñas, recibió el repudio de buena parte del arco opositor.

Sánchez Zinny también hizo hincapié en la modernización del Estado para reducir la carga burocrática sobre el vecino. Repasó medidas de alivio fiscal, como la bonificación del 100% de Ingresos Brutos para 150.000 trabajadores no profesionales, el Monotributo Unificado, la eliminación del Impuesto de Sellos sobre el financiamiento de tarjetas de crédito, las exenciones impositivas para distintos sectores y la moratoria fiscal que permitió regularizar obligaciones tributarias a más de 300.000 vecinos y comerciantes.

Gabriel Sánchez Zinny. Legislatura de CABA

Otro de los tópicos que abordó Sánchez Zinny fue el de Movilidad. “La Ciudad atraviesa un récord en ejecución de obras de infraestructura y movilidad", dijo y destacó la consolidación del Sistema Integral de Movilidad Urbana, por el que transitan más de seis millones de personas cada día. Por caso, mencionó la implementación del sistema Free Flow en las autopistas porteñas, la modernización de la Dellepiane, la ampliación del Puente Labruna y la construcción de nuevos pasos bajo nivel.

También repasó los avances del plan de renovación del subte, con obras en estaciones de todas las líneas, y el avance en la planificación de la línea F. En ese sentido, destacó la aprobación en la Legislatura del financiamiento por hasta u$s1.350 millones para avanzar con la construcción de la que será una de las obras de infraestructura más relevantes proyectadas para la Ciudad.

En lo que respecta a Salud, área que maneja el ministro Fernán Quirós desde 2019, Sánchez Zinny destacó la continuidad de un plan de inversión histórica en infraestructura. Destacó la inauguración del Centro de Diagnóstico Porteño de la Comuna 12, la finalización del Centro de Atención Integral Piletones, la incorporación de 386 camas hospitalarias durante los primeros meses del año y el avance de obras en los hospitales Penna, Zubizarreta, Piñero, Pirovano, Muñiz y Álvarez. Además se refirió a la construcción de nuevos Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) y el fortalecimiento de la red de salud mental.

Educación fue otro de los puntos que tuvieron centralidad en el discurso del Jefe de Gabinete. Según dijo, se concretaron 733 obras de mantenimiento y mejoramiento edilicio en establecimientos escolares y destacó la inauguración de nuevos espacios educativos. Además, puso en valor la expansión del programa TUMO Buenos Aires.

Sobre el final, Sánchez Zinny llamó a seguir por el mismo camino, impulsando reformas al interior del Estado y en el plano geográfico de CABA para el desarrollo porteño. "Los invito a que sigamos trabajando más allá del partido político de pertenencia, para cambiar lo que haga falta y sacar adelante las leyes necesarias para que los porteños puedan vivir aún mejor”, concluyó.

La oposición denunció el cierre de empresas y apuntó contra Clara Muzzio por sus dichos sobre la ESI

Desde la oposición, la presidenta del bloque de Fuerza Buenos Aires, Claudia Neira, aprovechó la oportunidad para cuestionar la actualidad económica de CABA y denunció que, en su exposición, el jefe de Gabinete “no ofreció ni una sola explicación sobre los pésimos datos que viene arrojando la economía de los porteños, a los que la gestión de Jorge Macri ha decidido directamente ignorar”.

“Aún con los recursos que hoy cuenta la Ciudad, este gobierno no tiene una sola medida para acompañar a los sectores más golpeados por las políticas de Milei, que en la Ciudad son cada vez más", cuestionó Neira.

Al repasar los indicadores, la legisladora porteña afirmó que la actividad de la industria y los comercios cayó 2,4% mientras que la construcción registró un descenso del 1,4%. “Desde 2023 cerraron 2836 empresas y se destruyeron 38.700 empleos. El crecimiento interanual del 0,7% sólo se explica por los datos de la actividad financiera, no de la economía real de la gente”, dijo y sentenció: “Los datos son alarmantes”.

También cuestionó la falta de respuesta a problemáticas graves. “Con el aumento de la pobreza del 19,9% al 21,1%, hay cada vez más hogares porteños que no pueden costear la canasta básica alimentaria. Hablan de defender a una clase media porteña que no deja de achicarse y que está cada vez más endeudada producto de estas políticas. Cuando decimos que en la Ciudad hay un desgobierno y cero planificación, es porque las consecuencias ya están acá y se ven todos los días en la calle", cerró.

La legisladora porteña de Confianza y Desarrollo, Graciela Ocaña, apuntó contra las deficiencias del Gobierno porteño para implementar la ley de subte gratuito para personas de la tercera edad. "Esta Legislatura sancionó el pase gratuito y no está funcionando. Hay 43 mil pedidos y solamente pudieron sacar el beneficio unos 6 mil", dijo en la sesión. Más tarde, en su cuenta de "X", agregó: "Cuando las políticas públicas se diseñan sin escuchar a quienes están destinadas, terminan generando nuevas barreras en lugar de eliminarlas".

Para su compañero de bloque, Emmanuel Ferrario, cuestionó el orden del que hizo mención el jefe de Gabinete. "Todo ese supuesto orden no se traduce en la vida de las familias porteñas. Al contrario. Lo que vemos es un profundo desorden desde que salen de su casa y se encuentran con la basura, desde que toman el subte o el bondi y de lo difícil que les es alquilar", criticó.

También aprovechó para cuestionar a Clara Muzzio por sus dichos sobre la Educación Sexual Integral (ESI), quien aseguró que "terminó metiéndonos ideas y sobre todo a los chicos en edad muy temprana, con una fuerte ideología de género, con una fuerte destrucción de información real”. Para Ferrario, las palabras de Muzzio "atrasan" y son "muy peligrosos". "Me encantaría saber si el Ministro de Salud y la Ministra de Educación del GCBA piensan igual", dijo y preguntó: "¿Cuáles son los datos de política pública para avalar este mensaje?".

En ese sentido, el presidente del bloque larretista le pidió a Sánchez Zinny y a Macri que aclaren si la posición de Muzzio es compartida por el resto del Gobierno. "Quiero saber si es su opinión y, por sobre todo, la del jefe de Gobierno. Es muy importante", dijo Ferrario, referente de la comunidad LGBT. "No iba a hablar del tema pero recibí muchos mensajes de familias preocupadas", añadió. El bloque presentó un pedido de informes para que los ministros de Educación y Salud den precisiones sobre el tema.