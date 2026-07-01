Diego Santilli se reunió con bloques dialoguistas para destrabar la sanción del régimen de zonas frías + Agregar ámbito en









El jefe de Gabinete fue recibido en la Cámara alta por Patricia Bullrich y mantuvo un encuentro con legisladores del oficialismo y de las bancadas de la UCR, PRO, Provincias Unidas, Encuentro Misionero, Primero Los Salteños e Independencia.

Diego Santilli se reunió con bloques dialoguistas para destrabar la sanción del régimen de zonas frías.

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene su primera actividad política en el Congreso desde su llegada al cargo. Este miércoles se reunió en el Senado con referentes de los bloques dialoguistas para intentar destrabar la sanción del proyecto de ley que reduce el régimen de zonas frías para subsidios a las tarifas de gas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras ser recibido en la Cámara alta por la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el funcionario ingresó a la reunión que ya mantenían legisladores del oficialismo y de las bancadas de la UCR, PRO, Provincias Unidas, Encuentro Misionero, Primero Los Salteños e Independencia, entre otros.

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene su primera actividad política en el Congreso desde su llegada al cargo. Gentileza Diario Jornada El Gobierno busca impulsar la agenda legislativa La negociación busca acercar posiciones antes de una eventual sesión en la que el oficialismo necesita construir mayoría. El proyecto que reduce el alcance geográfico del régimen de zonas frías ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde el 20 de mayo pasado obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones.

La iniciativa limita el descuento general automático en las tarifas de gas implementado en 2021 para millones de hogares de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis, entre otras provincias focalizando el subsidio únicamente en usuarios de la Patagonia, Malargüe, la Puna, y aquellas personas que acrediten fehacientemente condiciones de vulnerabilidad social.

Se trata de un encuentro que se produce luego de la reunión que el presidente Javier Milei mantuvo con diputados y senadores oficialistas, donde definió las prioridades legislativas para las próximas semanas. La principal meta del oficialismo es sesionar el próximo 8 de julio y aprobar una serie de proyectos considerados estratégicos por el Gobierno, entre ellos la ley de Zonas Frías, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la ley Hojarasca.

La principal meta del oficialismo es sesionar el próximo 8 de julio y aproba la ley de Zonas Frías, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la ley Hojarasca. Javier Milei anunció un proyecto para modificar la carta orgánica del BCRA El presidente Javier Milei participó este miércoles de una reunión en Casa Rosada con diputados y senadores de La Libertad Avanza, convocada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de avanzar en los proyectos que impulsa el oficialismo en el Congreso de la Nación. Durante el encuentro, el mandatario anunció que está trabajando, junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, en una propuesta de modificación de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según pudo saber Ámbito, uno de los principales cambios en estudio buscaría dotar al organismo de un esquema institucional similar al de otros países de la región, donde la conducción del banco central mantiene mayor estabilidad y no queda atada a los cambios de administración. "Como Perú", señalaron a este medio fuentes de Casa Rosada. Entre las modificaciones que analiza el oficialismo también figura la revisión de las reformas incorporadas durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont. En ese marco, una de las posibilidades sería restringir o eliminar la facultad del Banco Central para otorgar adelantos transitorios al Tesoro, un mecanismo utilizado para asistir al Estado mediante emisión monetaria. Otro de los puntos bajo análisis sería la utilización de reservas internacionales para el pago de deuda pública, una herramienta habilitada por la reforma de la carta orgánica de 2012. La intención del equipo económico sería reducir la discrecionalidad en el uso de esos recursos y reforzar el rol del Banco Central como autoridad monetaria independiente. La eventual reforma se enmarcaría en las recomendaciones formuladas por el Fondo Monetario Internacional en mayo, cuando instó a la Argentina a fortalecer la independencia del BCRA, avanzar hacia un esquema cambiario más flexible y disminuir la dependencia de la política monetaria como herramienta de estabilización.