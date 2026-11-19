Cómo queda el ranking de las empresas más grandes del mundo tras la salida a bolsa de Anthropic + Agregar ámbito en









Anthropic cierra el grupo de las 12 empresas más grandes, con una capitalización de u$s1,297 billones.

Anthropic cierra el grupo de las 12 empresas más grandes, con una capitalización de u$s1,297 billones. Imagen generada con IA

La salida a bolsa de Anthropic le permitió ingresar directamente al grupo de las empresas más valiosas del mundo. La compañía desarrolladora de inteligencia artificial se ubicó en el puesto número 12 del ranking global, por encima de numerosas compañías consolidadas de tecnología, finanzas y otros sectores.

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Según los datos del ranking, Apple conserva el primer puesto, con una capitalización de u$s5,076 billones. Le siguen Microsoft, valuada en u$s3,773 billones, y Nvidia, con u$s3,608 billones. Alphabet (Google) ocupa la cuarta posición, con u$s3,458 billones, mientras que Amazon completa los primeros cinco lugares, con u$s2,851 billones.

El top 12 de las empresas más valiosas Detrás de los cinco primeros aparece SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, con una valuación de u$s1,857 billones. Muy cerca se encuentra TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del mundo, con u$s1,844 billones.

El octavo lugar corresponde a Saudi Aramco, con u$s1,707 billones, seguida por Broadcom, que alcanza los u$s1,679 billones. Meta Platforms ocupa el décimo puesto, con u$s1,557 billones, mientras que Tesla se ubica undécima, con u$s1,492 billones.

Anthropic cierra el grupo de las 12 empresas más grandes, con una capitalización de u$s1,297 billones. Anthropic cierra el grupo de las 12 empresas más grandes, con una capitalización de u$s1,297 billones. De esta manera, la firma se incorpora a un conjunto dominado por compañías vinculadas con la tecnología, los semiconductores y la inteligencia artificial.

Una IPO histórica para la industria de la inteligencia artificial El debut bursátil de Anthropic fue uno de los acontecimientos más importantes del mercado de capitales en 2026. La compañía colocó sus acciones a u$s83, por encima del rango inicialmente previsto de entre u$s70 y u$s78, y consiguió recaudar aproximadamente u$s81.300 millones. La operación se convirtió en la mayor oferta pública inicial de acciones de la historia, según Reuters. Además, las acciones comenzaron a negociarse en el Nasdaq bajo el símbolo ANT. La demanda de los inversores quedó reflejada en el comportamiento inicial de los títulos. Durante su primera jornada, las acciones llegaron a negociarse a u$s111,50, un 34% por encima del precio de colocación. De esta forma, el ingreso de Anthropic a Wall Street marca un nuevo capítulo para el sector tecnológico. La compañía creadora de Claude pasó de ser una empresa privada a convertirse en una de las protagonistas del mercado bursátil global, en un contexto en el que los inversores siguen destinando capital a los desarrolladores de inteligencia artificial.

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