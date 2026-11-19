En Criteria señalan que ese objetivo puede ser desafiante pero no imposible. No se vislumbran elementos que puedan hacer bajar el riesgo de nuevo a la zona de 400 puntos.

El Banco Central tendría que comprar unos u$s12.650 millones en 2027 para hacer frente a la caída de al menos dos fuentes de financiamiento que el Gobierno tenía previstas, que ahora están en dudas, por el incremento del riesgo país.

Así lo señaló e l Head of Research de Criteria, Gustavo Araujo, en un encuentro con periodistas. La estimación parte de la base que, por el cambio en las condiciones económicas globales y el aumento del riesgo, el Ministerio de Economía quedó imposibilitado de hacer colocaciones locales en dólares a través de los Bonar 29.

Para ese bono tenía previsto hacer licitaciones este año por u$s2.000 millones, de los cuales todavía faltarían colocar u$s900 millones, y otros u$s5.000 millones en 2027.

Por otro lado, el programa financiero que present ó Luis Caputo en septiembre preveía que este año va a quedar un saldo de caja de dólares de u$s3.700 millones. De ellos, según indica Criteria, actualmente hay u$s950 millones.

Es decir que por saldo actualmente tiene u$s2.750 millones menos. A eso se debería sumar los u$s5.000 millones que no podrá obtener vía Bonar29. Es decir, que ahora la necesidad de comprar dólares pasará de los u$s4.900 millones previstos en septiembre, a u$s12.650 millones. Siempre que el resto de las fuentes de financiamiento se mantengan en pie.

En ese contexto, los analistas de Criteria consideran que los mercados financieros argentinos transitarán un año marcado por una elevada volatilidad y cautela inversora, impulsados principalmente por la incertidumbre política local de cara a las elecciones de 2027 y los desafíos del programa financiero.

De acuerdo con el análisis de la firma, el ruido político y financiero ya se refleja en el fuerte salto del riesgo país, que pasó de 402 puntos básicos el 10 de julio a 860 puntos el 10 de noviembre.

Si bien el contexto internacional dejó de ser tan favorable como en los primeros dos años de gestión, explicando aproximadamente un cuarto de esta suba, las tres cuartas partes restantes responden estrictamente a factores domésticos.

El mercado empieza a poner precio al 2027

"El mercado empieza a poner precio a 2027 y empezó a no estar tan seguro respecto a la continuidad del modelo", señaló Araujo, quien destacó que en mercados de apuestas como Polymarket las probabilidades de reelección del presidente Javier Milei cayeron del 56% al 44% en el último mes, aunque aún lo mantienen como favorito.

Este clima de incertidumbre provocó que los bonos soberanos argentinos —como los Globales GD30 y GD35— operen con una volatilidad de entre el 15% y el 18%, equiparable o incluso superior a la de acciones de mercados emergentes como el índice bursátil de México, comportándose en la práctica dentro del segmento de renta variable (equity).

A esto se suma una inversión en la curva de los Bonares (ley local), reflejo de las dudas de corto plazo y del temor del mercado a una eventual reestructuración de deuda, con paridades como la del GD41 descontando probabilidades de default cercanas al 50%.

No obstante, desde Criteria consideran que estas expectativas son exageradas y que "el relato está yendo detrás de los precios" para justificar las caídas, sin que existan fundamentos económicos que anticipen una catástrofe.

En el plano financiero, el informe subraya el reto de cubrir las necesidades en dólares para 2027. Ante un remanente de divisas menor al previsto y la dificultad para colocar emisiones locales en moneda dura, el Banco Central enfrentaría necesidades de compra de reservas estimadas en torno a los u$s12.650 millones.

Si bien la cifra no resulta inalcanzable dados los términos de intercambio actuales —y el Gobierno cuenta con el respaldo discursivo y financiero del swap con China como red de contención—, la colocación de deuda en pesos post-elecciones también muestra señales de mayor exigencia.

Curiosamente, en Criteria señalan que la tensión en los activos de deuda contrasta con la calma cambiaria, donde el dólar paralelo perdió protagonismo ante la compresión de la brecha.

Hacia adelante, Araujo que "no se vislumbra un catalizador claro que permita el regreso inmediato de los flujos de capital genuinos para comprimir el riesgo país nuevamente hacia la zona de los 400 puntos —aunque medidas políticas como la suspensión de las PASO podrían moderarlo hacia los 600—, consolidando un escenario de marcada volatilidad para los próximos meses".