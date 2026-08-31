Telecentro compró iPlan por u$s260 millones y mueve el tablero de las telecomunicaciones

La operación le permite a Telecentro sumar una red de fibra óptica ya desplegada, presencia en varias provincias y una posición fuerte entre clientes corporativos. El acuerdo llega después de la reconfiguración que provocó la compra de Telefónica por Telecom.

iPlan llega a la operación con más de un millón de hogares pasados, una red neutral 100% subterránea y presencia en CABA, Rosario, Córdoba y Tucumán.

El mercado argentino de telecomunicaciones suma una nueva operación millonaria apenas unos meses después de la compra de Telefónica por parte de Telecom. Telecentro acordó la adquisición de iPlan por u$s260 millones , una transacción que pone bajo un mismo grupo dos negocios con perfiles diferentes y vuelve a mover las piezas de un sector cada vez más concentrado.

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El acuerdo ya fue firmado, aunque todavía no se concretó el cierre. La transferencia de las acciones y el pago se realizarían dentro de unos 30 días .

Para la compañía de Alberto Pierri, la compra tiene una particularidad: no se trata solamente de incorporar una base de clientes, sino de quedarse con una infraestructura que ya está operativa y con un negocio corporativo que iPlan construyó durante más de 25 años.

Ese es uno de los puntos que explica el valor de la operación. Telecentro tiene una fuerte presencia en el mercado residencial y está especialmente anclada en el AMBA; iPlan, en cambio, desarrolló una parte importante de su negocio alrededor de empresas y extendió su red hacia otras ciudades.

El movimiento también ocurre en un momento particular desde el punto de vista regulatorio. En junio, la Autoridad Nacional de la Competencia condicionó la compra de Telefónica por Telecom con medidas destinadas a preservar la competencia en telefonía móvil, internet residencial y servicios corporativos.

Una red que vale más que los clientes

iPlan llega a la operación con más de un millón de hogares pasados, una red neutral 100% subterránea y presencia en CABA, Rosario, Córdoba y Tucumán. La compañía también trabaja con clientes corporativos y presta servicios de conectividad, IT, datacenter y FTTH.

Durante 2025 facturó alrededor de u$s130 millones y registró una penetración del 11% en el segmento residencial y del 17% en el corporativo.

Telecentro, por su parte, parte de una escala mayor: tiene más de 6 millones de hogares pasados, una penetración cercana al 30% y en 2025 registró ingresos superiores a u$s600 millones.

La combinación llevaría los ingresos de ambas compañías a unos u$s750 millones, según las estimaciones asociadas a la operación.

Pero el dato que aparece como estratégico es la cobertura. Telecentro podrá incorporar infraestructura ya desplegada en mercados donde no tenía la misma presencia y ampliar su alcance en CABA.

La fibra óptica es, en este punto, uno de los activos centrales. En un negocio donde los operadores compiten cada vez más por velocidad, cobertura y calidad de conexión, contar con redes propias permite llegar directamente a los hogares y empresas sin depender de infraestructura de terceros.

El negocio corporativo, la otra pata de la compra

Hay otra diferencia entre las dos compañías que ayuda a entender la operación.

Telecentro construyó su posición principalmente alrededor del consumidor residencial, con televisión paga, internet, banda ancha y telefonía fija. iPlan nació, en cambio, mirando especialmente a las empresas.

La compañía fue creada en 1999 por Pablo Saubidet, Daniel Nofal y George Stewart, los tres vinculados anteriormente con Cablevisión. En sus primeros años desarrolló una red de fibra para atender a empresas y posteriormente amplió su actividad hacia el mercado residencial.

La empresa consiguió sostenerse durante más de dos décadas como operador independiente en un mercado dominado por compañías de mucha mayor escala. Incluso documentos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la identificaban como uno de los operadores alternativos con capacidad para competir en servicios corporativos junto con Telefónica, Claro y Telecentro.

Ahora esa independencia llega a su fin.

La adquisición le permite a Telecentro incorporar un negocio corporativo que ya existe, junto con infraestructura, clientes y presencia territorial. No necesita construir desde cero esa posición.

Cuánto pone Telecentro y cómo financia la compra

El precio acordado es de u$s260 millones. El principal fondeo de la operación proviene de un préstamo sindicado a cinco años en pesos otorgado por ICBC, Galicia y Santander.

La documentación de la compraventa ya fue firmada, pero todavía falta el cierre definitivo.

Del lado vendedor, JP Morgan actuó como asesor financiero y los estudios Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y Mitrani Caballero participaron del asesoramiento legal. Telecentro fue asesorada financieramente por F&G Advisors y legalmente por DLA Piper. El desembolso y la transferencia de las acciones se concretarían dentro de aproximadamente un mes.

El nuevo mapa de las telecomunicaciones

La compra de iPlan no ocurre aislada. Forma parte de una etapa en la que la escala volvió a ganar peso en el negocio de las telecomunicaciones.

La operación Telecom-Telefónica fue el movimiento más grande y obligó incluso a la intervención de la autoridad de competencia, que fijó condiciones para evitar que la concentración afectara los mercados de internet y servicios corporativos.

En ese escenario, Telecentro busca ampliar su tamaño sin convertirse en el principal operador del mercado. La compra de iPlan le permite crecer sobre una infraestructura que ya existe y, al mismo tiempo, fortalecer una actividad —la corporativa— en la que su nuevo activo tiene una trayectoria mucho más extensa.

Para iPlan, en cambio, la operación representa el final de una historia de más de 25 años como compañía independiente. Para Telecentro, es la incorporación de un activo que combina fibra, cobertura geográfica y clientes corporativos en un momento en que esas tres variables tienen cada vez más peso en la competencia del sector.