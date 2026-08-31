La CGT rechazó la oferta empresarial por el salario mínimo y no descartó un nuevo paro general

El cosecretario general Cristian Jerónimo calificó como "irrisoria" la propuesta que llevaría el SMVM a $468.000 recién en abril de 2027 y cruzó a Federico Sturzenegger por el empleo.

La CGT y las dos CTA rechazaron la oferta empresarial de $468.000 para abril de 2027 y exigieron un piso cercano al millón de pesos para el salario mínimo . La definición quedará en manos del Gobierno, que deberá fijar el nuevo monto por decreto, mientras la central obrera analiza un nuevo plan de lucha y no descarta un paro general . Este lunes, el líder cegetista Cristián Jerónimo salió a criticar al Gobierno y amenazó con un paro general si no se cambia el rumbo.

Las tres centrales decidieron retirarse del plenario convocado de manera virtual luego de calificar como "irrisoria" la propuesta de las cámaras empresarias, que ofrecieron un incremento del 1,8% para septiembre y del 1,7% mensual hasta abril, llevando el salario mínimo a $468.000 recién en abril de 2027.

"Nos ofrecieron $468.000 recién en abril del año que viene. No lo vamos a convalidar, no vamos a ir al plenario y no van a tener quórum", afirmó tajante Cristian Jerónimo , cosecretario general de la CGT, este sábado en diálogo con Radio Con Vos.

Frente a esa oferta, los gremios plantearon una exigencia que casi duplica aquel número: llevar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a $911.202 desde julio y cerrar diciembre en $993.300 . La distancia, de casi medio millón de pesos, refleja la profunda grieta en torno a un salario que, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, perdió más del 40% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

El reclamo sindical no fue solo numérico. La CGT había solicitado con anticipación que la reunión fuera presencial, algo que el Gobierno no concedió. Para Jerónimo, la virtualidad es parte de una estrategia oficial que impide una discusión real y transparente: "No hay ninguna excusa para no juntarse presencialmente y verse la cara, y construir un debate mucho más creíble. Si no, seguimos aportando a un show que quiere construir el Gobierno, en el que realmente no se discute ni se debate nada".

Para el dirigente, esta dinámica termina dejando la definición final en manos del Ejecutivo. Ante la falta de consenso, el Gobierno nacional deberá fijar el nuevo monto por decreto, como ya ocurrió en ocasiones anteriores.

Las críticas a Sturzenegger por el empleo

En la entrevista, el dirigente sindical también salió al cruce de las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien celebró en redes sociales la supuesta creación de más de 500.000 puestos de trabajo durante la gestión de Javier Milei.

Jerónimo calificó esas afirmaciones como parte de una "realidad paralela" y las contradijo con datos contundentes: "No solamente no se crean puestos de trabajo, sino que se destruyeron 180.000, cerraron más de 30.000 empresas y lo único que está sucediendo es que los pocos sectores que generan trabajo los llevan a la informalidad".

Para Jerónimo, la crisis salarial y el endeudamiento de las familias están mostrando el verdadero rostro del ajuste: "El propio Milei lo dijo: que muchos de los endeudados lo son porque se compraron un televisor para ver el Mundial. Es una locura. El problema es que gran parte de nuestra sociedad se endeuda para comer, no para darse un lujo".

En cuanto a los próximos pasos, la CGT se reunirá la semana que viene para definir su plan de acción. El dirigente no descartó la posibilidad de un nuevo paro general, aunque advirtió que cualquier medida debe construirse con consenso y contundencia.