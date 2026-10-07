El BCRA ya acumuló compras por u$s100 millones en la semana y las reservas volvieron a subir

La autoridad monetaria terminó la ruda con un saldo neto positivo de u$s45 millones y elevó a u$s228 millones el acumulado de octubre, mientras las reservas subieron a u$s49.134 millones. En paralelo, el mayorista cayó $3 y volvió al nivel del cierre de septiembre.

El dólar mayorista volvió a bajar por la oferta de divisas, mientras el BCRA compró u$s45 millones y sostuvo las reservas por encima de u$s49.000 millones.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a subir este miércoles 7 de octubre y se sostuvieron por encima de los u$s49.000 millones , en una rueda marcada por una nueva compra oficial. De esta forma, el stock avanzó u$s11 millones y cerró en u$s49.134 millones , mientras la autoridad monetaria acumuló su octava jornada consecutiva con saldo comprador en el mercado oficial.

En la jornada, el BCRA adquirió u$s45 millones y llevó a u$s228 millones el saldo positivo acumulado en octubre. A su vez, las compras de 2026 alcanzaron los u$s14.796 millones , mientras que el saldo semanal llegó a u$s100 millones en apenas tres ruedas . Así, el Central volvió a sumar divisas en un mercado que operó con bajo volumen, pero con una oferta suficiente para empujar una nueva baja del mayorista.

La intervención oficial ganó peso relativo frente al tamaño de la rueda, ya que representó el 11% de los u$s420 millones negociados en el mercado de cambios . En ese marco, el promedio diario de compras de octubre se mantuvo en u$s46 millones , por encima de los u$s22 millones de septiembre y de los u$s38 millones de agosto, aunque todavía lejos de los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo.

La suba del stock fue moderada, aunque se dio en una rueda en la que algunos factores externos no jugaron a favor. El oro bajó 0,16% y el dólar global avanzó 0,45%, mientras que el euro cayó 0,60% y la libra retrocedió 0,50%. En cambio, el yuan se mantuvo estable y el yen casi no mostró variación frente a la divisa estadounidense.

Más allá del impacto de valuación, el dato relevante volvió a estar en la dinámica de flujo. La oferta de divisas permitió que el BCRA comprara dólares y, al mismo tiempo, que el mayorista corrigiera a la baja. Esa combinación refuerza el cambio de tono frente a septiembre, cuando las compras habían perdido fuerza pese al alto volumen de liquidación del agro y a la presencia de otros flujos financieros.

El Gobierno busca sostener esa mejora en el último trimestre. Según estimaciones oficiales ya incorporadas al análisis del mercado, todavía quedarían alrededor de u$s4.600 millones por liquidar en los próximos meses, con aportes esperados del agro, la cosecha de trigo, energía, minería y proyectos vinculados a Vaca Muerta. La apuesta oficial es transformar ese flujo en compras de reservas, siempre que exista excedente de oferta en el mercado.

El punto de equilibrio sigue estando en la demanda. Aunque la oferta aparece más firme, la dolarización de carteras, los pagos al exterior y la cobertura de empresas siguen absorbiendo parte importante de los dólares disponibles. Por eso, la estabilidad reciente del mayorista no depende solo de la oferta, sino también de que esa demanda no vuelva a presionar con fuerza sobre el mercado oficial.

El mayorista volvió al nivel de fin de septiembre

En el mercado cambiario, el dólar mayorista registró la primera baja de la semana y cerró en $1.508 para la compra y $1.517 para la venta, tres pesos por debajo del cierre anterior. La rueda tuvo bajo volumen de operaciones y mostró una leve tendencia vendedora, que dejó a la cotización por debajo del registro del martes.

Los máximos se anotaron al comienzo, cuando el mayorista llegó a $1.523, tres pesos por encima del cierre previo. Sin embargo, la oferta de divisas se hizo más intensa durante el desarrollo de la rueda y provocó una corrección gradual. Cerca del final, la cotización tocó mínimos de $1.517 y se mantuvo en ese nivel hasta el cierre.

En los tres primeros días de la semana, el tipo de cambio mayorista bajó $3, menos que la caída de $8,50 registrada en igual tramo de la semana anterior. Con la corrección de este miércoles, el mayorista volvió a los niveles del 30 de septiembre, en un contexto de mayor calma cambiaria y con el BCRA acumulando compras por u$s228 millones en lo que va de octubre.

Futuros, financieros y tasas

Entre los dólares financieros, el MEP bajó 0,14% hasta $1.539,01, mientras que el contado con liquidación subió 0,66% hasta $1.619,77. A su vez, el dólar blue avanzó 0,97% y cerró en $1.555. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,50%, mientras que el canje subió a 5,25%.

En futuros, la curva volvió a operar en baja, con una variación promedio negativa de 0,16%. Octubre retrocedió 0,19%, noviembre cayó 0,18% y diciembre bajó 0,21%, mientras que los contratos de 2027 también terminaron mayormente en terreno negativo. Con esos precios, la tasa implícita de octubre quedó en 1,61% mensual, equivalente a 19,35% anualizado, y la de noviembre se ubicó en 1,73% mensual, o 20,72% anualizado.

En el mercado de dinero, las tasas volvieron a subir. Así, la TAMAR avanzó de 23,75% a 24,19%, mientras que la BADLAR pasó de 21,63% a 22,81%. Así, la rueda dejó una combinación favorable para la estrategia cambiaria: mayorista en baja, futuros descendentes, reservas por encima de u$s49.000 millones y una nueva compra oficial. El desafío, hacia adelante, será sostener ese equilibrio con una oferta de divisas elevada, pero todavía enfrentada a una demanda de cobertura que no desapareció.